Суд міг не переносити засідання у справі Януковича на 29 червня – обвинувачення

Державне обвинувачення вважає, що Оболонський районний суд міг розпочати процедуру розгляду по суті справи Януковича без участі самого фігуранта вже на засіданні 26 червня, а не переносити засідання на 29 червня.

«Суд вирішив перенести, тому що для судового провадження потрібна повторна неявка. Сторона обвинувачення наполягає, що вона вже є. На стадії досудового розслідування Януковича вже п’ять разів викликали до суду, але він так і не з’явився», – заявив прокурор Руслан Кравченко після засідання суду.

Крім того, Кравченко наголосив, що суд надав Януковичу можливості для зв'язку в суді через скайп або через спеціальну суддівську програму, однак колишній президент ними не скористався. Також прокурор вказав, що суд не може звертатися по міжнародну правову допомогу для участі Януковича в суді до Росії, як того просять адвокати.

«Суд прийняв рішення, що не може направляти міжнародний запит до країни, яка веде агресивні дії щодо України», – вказав прокурор.

Захист Януковича наполягає, щоб його допит на засіданні в Оболонському райсуді Києва відбувався не через скайп.

«Таке рішення (про відеодопит – ред.) було прийнято всупереч Європейській конвенції про правову допомогу, суд запропонував вийти на зв'язок шляхом скайпу, а не за процедурою, яка передбачена Європейською конвенцією про правову допомогу. Отримані внаслідок процедури, запропонованої судом, докази можуть бути визнані... недопустимими», – сказав адвокат Януковича Віталій Сердюк.

Оболонський районний суд Києва переніс на 29 червня наступне засідання в справі за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді. Причиною перенесення стала відсутність Януковича в засіданні як у залі суду, так і в режимі відеоконференції.

22 червня Оболонський райсуд Києва офіційно викликав колишнього президента України Віктора Януковича на найближчі 10 засідань. Також суд нагадав Януковичу про можливість участі в засіданні у режимі відеоконференції.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.