Суд оголосив перерву у розгляді справи Януковича до 6 липня

Оболонський районний суд Києва оголосив до 6 липня перерву у розгляді справи за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді.

На наступному судовому засіданні планують розглядати письмові докази у справі.

Сьогодні в суді прокуратура оголосила обвинувальний акт.

Сторона обвинувачення раніше закликала суд перейти до заочного розгляду справи Януковича, оскільки він повторно не з’явився на засідання. Адвокати Януковича заявляють, що їхній підзахисний не приїде до суду, і не вийде на відеозв’язок через «погрози і ризики». Суд постановив перейти до заочного розгляду справи.

22 червня суд офіційно викликав колишнього президента України Віктора Януковича на найближчі 10 засідань. Також суд нагадав Януковичу про можливість участі в засіданні у режимі відеоконференції.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.