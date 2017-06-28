Манафорт міг отримати від регіоналів 30 мільйонів доларів, а визнав лише 17 – Лещенко

Пол Манафорт, колишній політичний консультант екс-президента України Віктора Януковича і Партії регіонів, колишній керівник виборчої кампанії президента США Дональда Трампа зареєструвався в США як «іноземний агент», що надавав консультації за кордоном – в Україні. Манафорт також визнав, що отримав від Партії регіонів понад 17 мільйонів доларів за послуги консультанта та піарника впродовж 2012-2014 років. Але в Україні звертають увагу, що Манафорт зареєстрував отримання коштів від Партії регіонів за кілька років (2012-2014), в той час як нічого не вказав про оплату своїх послуг регіоналами за сім попередніх років, коли він був їхнім політконсультантом і лобістом.

Пол Манафорт повідомив Міністерство юстиції США, що його компанія, DMP International, отримала понад 17 мільйонів доларів від Партії регіонів за послуги консультанта впродовж 2012-2014 років – це були останні два роки правління екс-президента України Віктора Януковича.

Сам факт отримання грошей від регіоналів, точна сума стали відомі після того, як Манафорт виконав юридичну процедуру, яка зобов’язує громадян і юридичні особи США зареєструватися відповідно до Акту про реєстрацію іноземних агентів (FARA) в разі, якщо вони працюють в інтересах іноземних урядів. Відмова від реєстрації може призвести до кримінального переслідування.

Але депутат українського парламенту Сергій Лещенко, який раніше оприлюднював інформацію про те, що ім’я Пола Манафорта було в так званій «амбарній книзі» Партії регіонів з позначками про оплату, звернув увагу на те, що Манафорт подав дані лише за два роки.

Сім років його роботи на Партію регіонів відчутні у звіті, який він подав до Міністерства юстиції США. Саме ці сім років припадають на так звану «чорну бухгалтерію» Партії регіонів

«З того, що я побачив, там відсутня звітність Пола Манафорта з 2005-го до 2012 року. Тобто, сім років його роботи на Партію регіонів відчутні у звіті, який він подав до Міністерства юстиції США. Більше того, саме ці сім років припадають на так звану «чорну бухгалтерію» Партії регіонів. Ця «чорна бухгалтерія» охоплює період з 2007-го до 2012 року, і саме цих платежів немає в звіті Манафорта до Міністерства юстиції США», – сказав Лещенко в інтерв’ю Радіо Свобода.

Чи то він забув, як отримував ці гроші, чи він воліє не показувати тих платежів

«Чи то він забув, як отримував ці гроші, чи він воліє не показувати тих платежів, які фігурують в «чорній бухгалтерії», тому що ці платежі були зроблені не у відповідності з законами Америки або України?», – каже Лещенко.

За словами українського депутата, загалом Манафорт міг отримати в Україні 30 мільйонів доларів, але прозвітував перед Мін’юстом США лише про понад 17 мільйонів.

17 мільйонів – це астрономічна сума, якщо чесно! Загалом виходить 30 мільйонів доларів за період роботи на Партію регіонів у 2007- 2014 роках. А ще є період з 2005-го до 2007 року

«17 мільйонів – це астрономічна сума, якщо чесно! Звичайно, за гроші Манафорта має відповідати сам Манафорт і ФБР США, яке розслідує його фінансові оборудки. Але в «чорній бухгалтерії» Партії регіонів, яка охоплює період з 2007-го до 2012 року, згадується його прізвище на суму в понад 12 мільйонів доларів», – каже Лещенко.

«Тобто, це платежі, які присутні в «тіньовій бухгалтерії» і які відсутні в офіційній звітності Манафорта. В його звітності за 2012-2014 роки ще 17 мільйонів, тобто загалом виходить 30 мільйонів доларів за період роботи на Партію регіонів у 2007- 2014 роках. А ще є період з 2005-го до 2007 року, який не відображений ні в «тіньовій бухгалтерії», ні в його офіційних звітах», – додає депутат.

Підпису Пола Манафорта не було ні на одній зі сторінок «амбарної книги» Партії регіонів. Щодо Манафорта доказів немає

Раніше цього місяця керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький заявив, що підпису екс-радника президента-втікача Януковича Пола Манафорта не було ні на одній зі сторінок «амбарної книги» Партії регіонів.

А в інтерв’ю телеканалу ZIKцього тижня Холодницький зазначив, що раніше справа перебувала у провадженні Національного антикорупціного бюро України: «Але ми жодних доказів причетності Манафорта не здобули. Я тільки констатую факти. Щодо Манафорта доказів немає».

А політтехнолог Кость Бондаренко, який перебував раніше в політичній орбіті регіоналів, сказав Радіо Свобода, що Манафорт є висококласним політтехнологом, і що йому вдалося, здавалося б, неможливе в політичному плані.

Цілком можливо, що Манафорт і отримував ці гроші. І цілком зрозуміло, що це того вартувало. Бо його поради були надзвичайно цінними. Він вартує кожного центу. За це можна заплатити і більше

«Цілком можливо, що Манафорт і отримував ці гроші. І цілком зрозуміло, що це того вартувало. Бо його поради були надзвичайно цінними. Він вартує кожного центу, звичайно. Якщо він допоміг своїми порадами Януковичу не просто після катастрофи 2005 року, а після повного розгрому піднятися і прийти до влади – причому двічі – і сформував для нього ефективну стратегію, то, в принципі, за це можна заплатити і більше», – каже Бондаренко.

В колі регіоналів Пола Манафорта вважали ледь не «політичним генієм», який брався за безнадійні з виборчої точки зору проекти і допоміг Віктору Януковичу стати прем’єром після нищівної поразки в результаті Помаранчевої революції, а також сприяв перемозі Януковича на президентських виборах 2010 року, коли той мав репутацію «політичного невдахи».

Манафорт також забезпечував гарні показники Партії регіонів на кількох парламентських виборах, а також консультував «Опозиційний блок» і придумав саму назву блоку, який зміг потрапити до нинішньої Верховної Ради під час виборів восени 2014 року.

Запізніла реєстрація Манафорта

Пол Манафорт, працюючи на регіоналів в Україні і займаючись лобістською діяльністю на їхню користь за океаном, мав би зареєструватися при Міністерстві юстиції США, відповідно до Акту про реєстрацію іноземних агентів (Foreign Agents Registration Act – FARA), але зробив це лише зараз.

«Це важливий момент, бо це є вимога закону, який він порушував в Америці, і він розумів, що це може бути підставою для одного з розслідувань щодо нього, які зараз тривають. Там кілька розслідувань, але одне стосується нереєстрації як іноземного агента», – каже Лещенко в інтерв’ю.

Зараз фактично він визнав, що порушення були, оскільки він зробив цей крок на реєстрацію свого представництва в інтересах Януковича

«Я почуваюсь певною мірою задоволеним, бо про те, що Манафорт незареєстрований і не звітує про свої гроші, ми казали всі роки, поки він працював на Януковича, і ми вказували на це порушення закону. На що він (Манафорт) через своїх адвокатів казав, що жодних порушень немає. Зараз фактично він визнав, що порушення були, оскільки він зробив цей крок на реєстрацію свого представництва в інтересах Януковича», – додає депутат парламенту.

Деякі користувачі Twitter звернули увагу на запізнілу реєстрацію Манафорта як іноземного агента за лобістські послуги в Україні:

І хоча Манафорт зареєструвався при Мін’юсті США як іноземний агент через понад три роки як завершив роботу в Україні, однак Мін’юст США рідко коли вживає кроків щодо переслідування порушників.

Разом з Манафортом в FARA зареєструвався за роботу в Україні і його заступник Рік Ґейтс. Ґейтс також – як і Манафорт – працював у виборчому штабі Дональда Трампа.

Але вони не є першими людьми зі штабу Трампа, які зареєструвалися як іноземні агенти. У березні колишній радник президента Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн зареєструвався зі своєю компанією, яка надавала консультативні послуги турецькому бізнесмену.

Манафорт працював у виборчому штабі Трампа приблизно з березня до серпня минулого року, що речник Білого дому Шон Спейсер раніше назвав «дуже обмеженою роллю протягом дуже обмеженого проміжку часу».

Це норма американського законодавства і, відповідно, будь-які міжнародні контакти, будь-які міжнародні контракти мають бути зареєстровані в Міністерстві юстиції США

«Насправді, це норма американського законодавства і, відповідно, будь-які міжнародні контакти, будь-які міжнародні контракти мають бути зареєстровані в Міністерстві юстиції США. В FARA є дані лобістів, які працюють на Петра Порошенка, є дані тих, хто працює на Юлію Тимошенко, на Володимира Литвина на інших політиків – працюють чи працювали», – каже політтехнолог Бондаренко.

«Чому він раніше цього не зробив? Мені важко сказати, я не знаю. Чи реєстрація відбувається вже за фактом, коли гроші отримують, чи одразу, як тільки-но підписаний контракт? Я цього не можу сказати», – додає він.

Всі ці роки Манафорт порушував закон і, вочевидь, намагаючись уникнути відповідальності, зробив цей крок щодо реєстрації

А Сергій Лещенко зауважує: «Всі ці роки Манафорт порушував закон і, вочевидь, намагаючись уникнути відповідальності, зробив цей крок щодо реєстрації. Але зареєструвався в той період, який не охоплює «чорну бухгалтерію», бо те, що в тій «бухгалтерії», за те він не може офіційно прозвітувати. Інакше він вказав би звідки приходили ці гроші».

Як зауважує американський часопис Newsweek реєстраційний акт на 87 сторінок вказує, що компанія Манафорта DMP International працювала переважно в царині української внутрішньої політики. Також компанія Манафорта працювала «на досягненням мети більшої політичної та економічної інтеграції між Україною та Заходом».

Видання зауважує водночас, що в той час Партію регіонів очолював Віктор Янукович, обраний президентом в 2010 році, але «який втік в Росію в 2014 році після масових протестів проти його правління».