Щодо Манафорта доказів немає – Холодницький про «чорну бухгалтерію» Партії регіонів

Підпису колишнього радника Віктора Януковича Пола Манафорта немає на жодній зі сторінок так званої «амбарної книги» Партії регіонів. Про це 26 червня в інтерв’ю телеканалу ZIK заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Він нагадав, що раніше справа перебувала у провадженні НАБУ.

«Але ми жодних доказів причетності Манафорта не здобули. Я тільки констатую факти. Щодо Манафорта доказів немає», – заявив Холодницький.

31 травня 2016 року видання «Українська правда» оприлюднило записи, які нібито свідчать про тіньові витрати Партії регіонів, згідно з якими, у другому півріччі 2012 року через «чорну бухгалтерію» було витрачено 66 мільйонів доларів. Лещенко також називав у цьому контексті ім’я американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта.

У 2017 році депутат Лещенко твердив, що Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.