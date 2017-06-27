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27 Червень 2017, Київ 12:05
Новини | Політика

Щодо Манафорта доказів немає – Холодницький про «чорну бухгалтерію» Партії регіонів

Американський політтехнолог Пол Манафорт

Підпису колишнього радника Віктора Януковича Пола Манафорта немає на жодній зі сторінок так званої «амбарної книги» Партії регіонів. Про це 26 червня в інтерв’ю телеканалу ZIK заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Він нагадав, що раніше справа перебувала у провадженні НАБУ.

«Але ми жодних доказів причетності Манафорта не здобули. Я тільки констатую факти. Щодо Манафорта доказів немає», – заявив Холодницький.

31 травня 2016 року видання «Українська правда» оприлюднило записи, які нібито свідчать про тіньові витрати Партії регіонів, згідно з якими, у другому півріччі 2012 року через «чорну бухгалтерію» було витрачено 66 мільйонів доларів. Лещенко також називав у цьому контексті ім’я американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта.

У 2017 році депутат Лещенко твердив, що Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

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