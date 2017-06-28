Манафорт зареєструвався у США як іноземний агент через допомогу партії Януковича

Колишній голова виборчої кампанії 45-го президента США Дональда Трампа Пол Манафорт 27 червня був зареєстрований як іноземний агент через консультаційні послуги, які він раніше надав політичній партії колишнього президента України Віктора Януковича.

Манафорт повідомив міністерству юстиції, що його фірма, DMP International, отримала від Партії регіонів понад 17 мільйонів доларів за консультування в період з 2012 до 2014 року.

Манафорт став другим колишнім учасником кампанії Трампа, зареєстрованим як іноземний агент. У березні колишній радник з питань національної безпеки Майкл Флінн зареєструвався в міністерстві юстиції через роботу, яку його консалтингова фірма виконувала для турецького бізнесмена.

Манафорт очолював кампанію Трампа впродовж приблизно п’яти місяців – до серпня 2016 року. Він відмовився від цієї діяльності одразу після того, як агенція Associated Press повідомила про приховане Манафортом лобіювання від імені української владної партії.

Пол Манафорт є одним із кількох людей, пов’язаних свого часу з кампанією Трампа, які перебувають під наглядом комітетів Конгресу США, що розслідують втручання Росії у вибори 2016 року.

Представник Манафорта Джейсон Мелоуні 12 квітня заявив про намір Манафорта зареєструватися як іноземний агент.