Луценко підписав подання про притягнення до відповідальності депутата Добкіна

Генеральний прокурор Юрій Луценко підписав подання про притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на затримання, обрання запобіжного заходу народному депутатові від «Опозиційного блоку» Михайлові Добкіну. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила його речниця Лариса Сарган.

«Добкін, діючи умисно, повторно, в інтересах голови ОК «Житлобуд-1», сприяв останньому в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова шляхом обману, чим вчинив кримінальне правопорушення», – написала вона.

У Генпрокуратурі зазначають, що у результаті «протиправних дій Добкіна, вчинених ним за попередньою змовою з групою осіб, із власності територіальної громади Харкова незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2 гектара, громаді Харкова заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 гривень».

Наразі Добкін це повідомлення не коментував.

У вересні минулого року у Харкові силовики провели низку обшуків, зокрема, слідчі дії проводилися в готелі «Національ», де проживає мер Харкова Геннадій Кернес, а також у приміщенні Харківської міськради, будинку родини народного депутата від «Опозиційного блоку» Михайла Добкіна.

У ГПУ тоді повідомляли, що слідча група шукала документи про організацію схеми розкрадання 654 гектарів землі Харкова на суму 4 мільярди гривень. Йдеться про створення 63 житлово-будівельних кооперативів, засновниками яких були близькі родичі або наближені до них особи, та передачу земель комунальної власності у кооперативну власність за безпосередньою участю начальників департаментів міської ради.

За інформацією Генеральної прокуратури, махінації з землею тривали впродовж 2008–2010 років. У цей період Михайло Добкін обіймав посаду міського голови, а Геннадій Кернес був секретарем міської ради. Добкін і Кернес назвали справу політичним замовленням. Генпрокурор Юрій Луценко тоді заперечував політичне підґрунтя справи.