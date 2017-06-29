Вбивство Нємцова. Вердикт присяжних суду в Москві – винні

У Росії в Московському окружному військовому суді у справі вбивства опозиційного російського політика Бориса Немцова присяжні визнали п’ятьох підсудних винними. Замовником та організатором вбивства слідство називає колишнього співробітника МВС Чечні. Присяжні погодилися з твердженням, що ці чоловіки діяли в складі однієї групи і не заслуговують на поблажливість. Нарада колегії тривала три дні.

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Присяжним необхідно було відповісти на 26 запитань суду. Незважаючи на сумніви окремих присяжних, в цілому колегія дійшла висновку, що вони «не заслуговують на поблажливість». Після трьох днів обговорення винесло вердикт.

У вбивстві Нємцова, на думку присяжних, винні п’ять чоловіків, яких слідство вважає виконавцями: Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Тамерлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв. Замовником та організатором вбивства слідство називає колишнього співробітника МВС Чечні Руслана Мухудінова. Він оголошений у розшук. Як повідомила офіційний представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко, комітет продовжує розслідування кримінальної справи проти нього. Мухудінов оголошений в розшук.

Рідні і соратники Нємцова наполягають, що до вбивства причетний глава Чечні Рамзан Кадиров, а організатором злочину неодноразово називали колишнього заступника командира батальйону «Північ» Руслана Геремеєва, проте нікого з них не допитали.

Вердиктом не задоволені

Адвокат сім’ї Бориса Нємцова Вадим Прохоров зазначив, що, зокрема, і з цієї причини не можна говорити про те, що сторона потерпілих задоволена вердиктом.

Цілком очевидно, що влада країни не мала наміру встановити за два роки реальних організаторів і замовників

«Я хочу сказати, що ми не можемо сказати, що задоволені вердиктом. Тому що, звичайно, ми б вважали за краще, щоб цього вбивства взагалі не було, це абсолютно очевидно, і тут не може бути приводу для нестримної радості. Друге, звичайно ж, немає ні організаторів, ні замовників. У найгучнішому політичному вбивстві 21-го століття за два з гаком роки при всій потужності путінських спецслужб так і не встановлені ні організатори, ні замовники. Цілком очевидно, що влада країни не мала наміру встановити за два роки реальних організаторів і замовників, хоча ми прямо говорили, що слід провести слідчі дії, як мінімум, в напрямку найближчого оточення пана Кадирова, і будемо говорити це і далі», – зазначив Прохоров.

Замовники на волі

Із Вадимом Прохоровим згоден друг і соратник Бориса Нємцова, опозиційний політик Ілля Яшин. На його думку, вердикт присяжних справедливий. Однак сам злочин не можна вважати розкритим, оскільки організатори і замовники вбивства Нємцова залишаються на волі, сказав Яшин після оголошення вердикту.

Якщо комусь здається, що нас задовільнить вирок виключно щодо виконавців, то він помиляється

«Якщо комусь здається, що нас задовільнить вирок виключно щодо виконавців, то він помиляється. Завдання демократичної опозиції полягає в тому, щоб нарощувати максимально тиск на владу і домагатися енергійних, максимально ефективних слідчих дій стосовно тих людей, до кого йдуть сліди тих, кого сьогодні визнали винними», – сказав Яшин.

Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на біля Кремля на Великому Москворецькому мосту. Судовий процес у справі про вбивство політика почався в жовтні 2016 року.

Сторони захисту і звинувачення обговорять наслідки вердикту, винесеного присяжними, 11 липня.