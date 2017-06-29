У Москві присяжні втретє зібралися для оголошення вироку у справі про вбивство Нємцова

У Московському військовому окружному суді 29 червня присяжні втретє зібралися для оголошення вердикту у справі про вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова. 28 червня колегія не змогла ухвалити одностайне рішення.

29 червня суд дав присяжним три години на обговорення. За правилами проведення судів присяжних у Росії, присяжні мають три години для ухвалення одностайного рішення. Якщо їм це не вдасться, вони почнуть відповідати на 26 питань суду. Цей процес не є обмеженим у часі.

Колегія присяжних у справі про вбивство Нємцова радиться з вівторка, 27 червня.

Головне з питань, на яке мають знайти відповідь присяжні – чи винен у вбивстві опозиціонера колишній боєць батальйону «Північ» МВС Чечні Заур Дадаєв. Саме він, за версією слідства, стріляв у Нємцова. Також присяжним належить відповісти на питання, чи можуть бути підсудні звільнені від довічного ув'язнення.

Захист Дадаєва заявив, що прийме будь-який вердикт.

Крім Дадаєва, на лаві підсудних перебувають Анзор і Шадід Губашеви, Тамерлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв. Під час слідства Заур Дадаєв і брати Губашеви давали свідчення, але в суді відмовилися від них, заявивши, що їх катували.

Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року неподалік від Кремля. Родина і прихильники політика заявляють, що до його вбивства причетне керівництво Чечні.