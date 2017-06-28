У Москві присяжні продовжують обговорювати вердикт у справі про вбивство Нємцова

У Росії в Московському окружному військовому суді 28 червня присяжні другий день продовжують обговорювати вердикту в справі про вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Обговорення продовжилося 28 червня після того, як присяжні не змогли досягти одноголосного рішення після двох годин переговорів попереднього дня. За правилами російських судів присяжних, вони мають лише три години для ухвалення одноголосного рішення. Якщо їм це не вдається, то присяжні мають ухвалити рішення на основі більшості голосів.

Юристи очікують на вердикт протягом дня 28 червня.

На лаві підсудних – п’ятеро вихідців з Чечні: Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Тамерлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв. Під час слідства Дадаєв і брати Губашеви свідчили у цій справі, але в суді відмовилися від своїх слів, заявивши, що зазнали тортур.

Вердикт оголошуватимуть присяжні, яких суд зміг набрати тільки з другої спроби. Їм належить відповісти на 26 питань, головне з яких – чи винен Заур Дадаєв у вбивстві Нємцова. За версією слідства, саме Дадаєв стріляв у Нємцова.

Дочка Бориса Нємцова Жанна та її адвокати переконані, що вбивство опозиційного політика не розкрите. Вони наполягають на причетності керівництва Чечні до вбивства.

Борис Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року в центрі Москви.