У Москві присяжні оголосять вердикт у справі про вбивство Нємцова

У Московському окружному військовому суді 27 червня очікують на оголошення присяжними вердикту в справі про вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

На лаві підсудних – п’ятеро вихідців з Чечні: Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Тамерлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв. Під час слідства Дадаєв і брати Губашеви свідчили у цій справі, але в суді відмовилися від своїх слів, заявивши, що зазнали тортур.

Вердикт оголошуватимуть присяжні, яких суд зміг набрати тільки з другої спроби. Їм належить відповісти на 26 питань, головне з яких – чи винен Заур Дадаєв у вбивстві Нємцова. За версією слідства, саме Дадаєв стріляв у Немцова.

Дочка Бориса Нємцова Жанна та її адвокати переконані, що вбивство опозиційного політика не розкрите. Вони наполягають на причетності лідера Чечні Рамзана Кадирова до вбивства.

Борис Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року в центрі Москви.