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29 Червень 2017, Київ 15:36
Фотогалереї

Фоторепортаж: Марафон морської піхоти США у Києві

29 червня у Києві відбувся перший етап відбору кандидатів для участі у Марафоні морської піхоти США (22 жовтня, Вашингтон). Серед кандидатів – більш як двадцятеро офіцерів та солдатів Збройних сил України, які отримали поранення (включно з ампутаціями і подальшим протезуванням кінцівок) під час участі у бойових діях на Сході України. Критерії участі у відборі – проходження служби в АТО та наявність поранення, оскільки головна мета марафону – реабілітація, повідомила Радіо Свобода координатор відбору, представник офісу Уповноваженого президента України з питань реабілітації Катерина Машко.

За її словами, цього року українські бійці вдруге візьмуть участь у Марафоні морської піхоти США: у жовтні 2016 року організатори марафону запросили чотирьох українців, цього року вони чекають на сімох учасників трьох супроводжуючих з України. Окрім безпосередньо участі у забігу (дистанції 5 або 42 кілометри), поранені солдати відвідають Пентагон, Посольство України у США і зможуть поспілкуватися з побратимами зі Сполучених Штатів та інших держав.
Під час відбору на стадіоні Збройних сил України стояла неймовірна спека. Це створило додаткові випробування для учасників відбору &ndash; висока температура повітря посилює тиск на протези, і спричиняє больові відчуття в місцях поранень
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Під час відбору на стадіоні Збройних сил України стояла неймовірна спека. Це створило додаткові випробування для учасників відбору – висока температура повітря посилює тиск на протези, і спричиняє больові відчуття в місцях поранень

Учасниками відбору стали ветерани АТО, що отримали поранення в зоні бойових дій
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Учасниками відбору стали ветерани АТО, що отримали поранення в зоні бойових дій

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Перший етап відбору відбувся у Києві, у якому взяли участь бійці з усієї України. Із більш як 20 кандидатів, бігти Марафон у Вашингтоні будуть 7 з них. Марафон морської піхоти США відбудеться 22 жовтня
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Перший етап відбору відбувся у Києві, у якому взяли участь бійці з усієї України. Із більш як 20 кандидатів, бігти Марафон у Вашингтоні будуть 7 з них. Марафон морської піхоти США відбудеться 22 жовтня

Підготовка учасників тривала близько року. Тренерами ветеранів АТО стали професійні українські спортсмени
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Підготовка учасників тривала близько року. Тренерами ветеранів АТО стали професійні українські спортсмени

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Українські учасники Марафону будуть бігти на спеціальних бігових протезах &ndash; таких в Україні не виробляють. Більшість бійців на етапі відбору бігли на &laquo;повсякденних&raquo; протезах, що не передбачені для фізичних навантажень
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Українські учасники Марафону будуть бігти на спеціальних бігових протезах – таких в Україні не виробляють. Більшість бійців на етапі відбору бігли на «повсякденних» протезах, що не передбачені для фізичних навантажень

Максим Музика, капітан-лейтенант ВМС України, отримав поранення 2 роки тому. Участь у марафоні мотивує привести себе у нормальну фізичну форму та підвищити якість життя
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Максим Музика, капітан-лейтенант ВМС України, отримав поранення 2 роки тому. Участь у марафоні мотивує привести себе у нормальну фізичну форму та підвищити якість життя

&laquo;Героїчний&raquo; рюкзак
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«Героїчний» рюкзак

Вадим Свириденко (зліва) &ndash; військовий фельдшер, що втратив обидві кисті рук та обидві стопи під час боїв за Дебальцеве, що на Донеччині. Пройшов реабілітацію і спеціальне протезування у США. Зараз на посаді Уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників АТО
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Вадим Свириденко (зліва) – військовий фельдшер, що втратив обидві кисті рук та обидві стопи під час боїв за Дебальцеве, що на Донеччині. Пройшов реабілітацію і спеціальне протезування у США. Зараз на посаді Уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників АТО

Юрій Писарчук (третій зліва) &ndash; учасник боїв за Дебальцеве. Під час одного з боїв отримав осколкове поранення голови і забій спинного мозку. Участь у марафоні Юрій вважає можливістю повернутися до нормального життя
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Юрій Писарчук (третій зліва) – учасник боїв за Дебальцеве. Під час одного з боїв отримав осколкове поранення голови і забій спинного мозку. Участь у марафоні Юрій вважає можливістю повернутися до нормального життя

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