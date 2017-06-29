Фоторепортаж: Марафон морської піхоти США у Києві

29 червня у Києві відбувся перший етап відбору кандидатів для участі у Марафоні морської піхоти США (22 жовтня, Вашингтон). Серед кандидатів – більш як двадцятеро офіцерів та солдатів Збройних сил України, які отримали поранення (включно з ампутаціями і подальшим протезуванням кінцівок) під час участі у бойових діях на Сході України. Критерії участі у відборі – проходження служби в АТО та наявність поранення, оскільки головна мета марафону – реабілітація, повідомила Радіо Свобода
координатор відбору, представник офісу Уповноваженого президента України з питань реабілітації Катерина Машко
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За її словами, цього року українські бійці вдруге візьмуть участь у Марафоні морської піхоти США: у жовтні 2016 року організатори марафону запросили чотирьох українців, цього року вони чекають на сімох учасників трьох супроводжуючих з України. Окрім безпосередньо участі у забігу (дистанції 5 або 42 кілометри), поранені солдати відвідають Пентагон, Посольство України у США і зможуть поспілкуватися з побратимами зі Сполучених Штатів та інших держав.
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