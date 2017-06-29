Організатори «Євробачення» оштрафують Україну через шкоду репутації конкурсу

Організатори пісенного конкурсу «Євробачення» заявляють, що оштрафують України за відмову пустити російську співачку Юлію Самойлову, оскільки дії Києва завдали шкоди репутації конкурсу. В Європейській мовній спілці повідомляють, що на Україну також накладуть штраф через затримки в організації заходу.

У свою чергу, російському «Першому каналу» європейські мовники направили зауваження за відмову транслювати змагання. Але штрафувати Росію організатори «Євробачення» не будуть.

Раніше у четвер голова НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що щодо Національної суспільної телекомпанії України будуть застосовані штрафні санкції через незабезпечення участі у проведеному в Києві «Євробачення-2017» учасниці від Росії Юлії Самойлової.

Росія не брала участі в цьогорічному «Євробаченні» після того, як Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну російській учасниці конкурсу Юлії Самойловій, яка незаконно відвідувала анексований Крим. У Міністерстві закордонних справ Росії висловили обурення цим рішенням.

Організатори конкурсу «Євробачення-2017» висловили розчарування рішенням України, та разом з тим вказали на необхідність поважати закони країни перебування.

Співачка Самойлова раніше виступала в окупованому Криму 27 червня 2015 року. Таким чином, співачка порушила постанову Кабінету міністрів України № 367 від 4 червня 2015 року, згідно з якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для в’їзду на територію Криму.

Раніше Україна вже вживала заходів до російських артистів, які незаконно виступали в Криму.