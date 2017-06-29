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29 Червень 2017, Київ 18:38
Новини | Політика

Організатори «Євробачення» оштрафують Україну через шкоду репутації конкурсу

Організатори пісенного конкурсу «Євробачення» заявляють, що оштрафують України за відмову пустити російську співачку Юлію Самойлову, оскільки дії Києва завдали шкоди репутації конкурсу. В Європейській мовній спілці повідомляють, що на Україну також накладуть штраф через затримки в організації заходу.

У свою чергу, російському «Першому каналу» європейські мовники направили зауваження за відмову транслювати змагання. Але штрафувати Росію організатори «Євробачення» не будуть.

Раніше у четвер голова НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що щодо Національної суспільної телекомпанії України будуть застосовані штрафні санкції через незабезпечення участі у проведеному в Києві «Євробачення-2017» учасниці від Росії Юлії Самойлової.

Росія не брала участі в цьогорічному «Євробаченні» після того, як Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну російській учасниці конкурсу Юлії Самойловій, яка незаконно відвідувала анексований Крим. У Міністерстві закордонних справ Росії висловили обурення цим рішенням.

Організатори конкурсу «Євробачення-2017» висловили розчарування рішенням України, та разом з тим вказали на необхідність поважати закони країни перебування.

Співачка Самойлова раніше виступала в окупованому Криму 27 червня 2015 року. Таким чином, співачка порушила постанову Кабінету міністрів України № 367 від 4 червня 2015 року, згідно з якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для в’їзду на територію Криму.

Раніше Україна вже вживала заходів до російських артистів, які незаконно виступали в Криму.

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