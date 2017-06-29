Аласанія: На НСТУ чекають санкції через недопуск до «Євробачення» учасниці з Росії

Щодо Національної суспільної телекомпанії України будуть застосовані штрафні санкції через незабезпечення участі у проведеному в Києві міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017» учасниці від Росії Юлії Самойлової, заявляє голова НСТУ Зураб Аласанія.

«Ранок почався з не дуже приємних новин для UA: PBC. Схоже, на нас таки чекають санкції за «незабезпечення участі в Євробаченні 2017 учасниці від РФ Юлії Самойлової». І в мене є великий сумнів, що держава в особі СБУ захоче розділити з UA: PBC цю колізію», – написав 29 червня у Facebook голова НСТУ Зураб Аласанія.

Росія не брала участі в цьогорічному «Євробаченні» після того, як Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну російській учасниці конкурсу Юлії Самойловій, яка незаконно відвідувала анексований Крим. У Міністерстві закордонних справ Росії висловили обурення цим рішенням.

Організатори конкурсу «Євробачення-2017» висловили розчарування рішенням України, та разом з тим вказали на необхідність поважати закони країни перебування.

Співачка Самойлова раніше виступала в окупованому Криму 27 червня 2015 року. Таким чином, співачка порушила постанову Кабінету міністрів України № 367 від 4 червня 2015 року, згідно з якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для в’їзду на територію Криму.

Раніше Україна вже вживала заходів до російських артистів, які незаконно виступали в Криму.