Добкін заявляє, що він перебуває в Україні і нікуди їхати не збирається

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін заявляє, що він перебуваєв Україні і нікуди їхати не збирається.

«У будь-якому випадку я в Україні, їхати не збираюся і готовий відповісти на будь-які претензії ГПУ», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що вніс до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на затримання, обрання запобіжного заходу Добкіну. За даними ГПУ, Добкін діяв «в інтересах голови ОК «Житлобуд-1», сприяв в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова шляхом обману».

За версією силовиків, із власності територіальної громади Харкова «незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2 гектара, заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 гривень».

Михайло Добкін з 2006 по 2010 рікобіймав посаду міського голови Харкова, а з 2010 по 2014 рік очолював Харківську облдержадміністрацію.