«Гужва – медіаворог нашої країни» – Ярослав Бондаренко

Головного редактора сайту «Страна.ua» Ігоря Гужву випустили на волю під заставу в 544 тисячі гривень. Проте, деякі медіаексперти критикують таке рішення, вважаючи, що Гужву не повинні були відпускати під заставу, очолюваний ним сайт «Страна.ua» звинувачують у підтримці країни-агресора – Росії.

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Ігор Гужва з’явився під стінами Лук’янівського слідчого ізолятора близько 12-ї години дня у вівторок. В руках тримав документ про звільнення із СІЗО. Туди його помістив Шевченківський суд на 60 діб напередодні з можливістю застави у розмірі 340 неоподаткованих мінімумів.

Прокуратура в суді наполягала на трьох мільйонах застави, мотивуючи це тим, що існують ризики втечі за кордон підозрюваного. Його підозрюють начебто у вимаганні, разом зі спільником, 20 тисяч доларів США від народного депутата Дмитра Лінька, мовляв, за не публікацію матеріалу, який би останнього скомпрометував. Втім, за словами прокуратури, після отримання половини цієї суми Гужву затримали.

Гужва ж звинувачення на його адресу спростовує.

Будемо доводити всіма можливими законними способами. Доводити, що ця справа сфабрикована

«Будемо доводити всіма можливими законними способами. Доводити, що ця справа сфабрикована, що вона не має з мого боку складу злочину, а з боку тих, хто її сфабрикував, зі сторони влади, які ведуть репресивну політику щодо опозиційних засобів масових інформацій», – заявив журналістам Ігор Гужва

Втім, експерти вважають, що звинувачення Гужви не є безпідставними.

Гужва повинен сидіти в тюрмі

Так, волонтер сайту «Миротворець» Ярослав Бондаренко в коментарі Радіо Свобода заявив: «Гужва повинен сидіти в тюрмі. А наші правоохоронні органи та спецслужби повинні зробити це так, щоби все було у правовому полі. Я скажу так, це «медіаворог» нашої країни, я його так називаю».

Бондаренко пояснює, що неодноразово як і сайт «Миротворець», так і він сам заявляли про суперечливу діяльність інтернет-ресурсу «Страна.ua» і самого Гужви. За словами волонтера «Миротворця», адміністрування і курування сайту тягнеться в Росію.

Покажіть хоча б одну публікацію, до якої у вас є претензії з точки зору якихось таких натяків

У свою чергу, заступниця Ігоря Гужви Світлана Крюкова щодо фінансування нібито з Росії сказала: «Якщо за людиною так пильно слідкують стільки часу, і в нього є фінансування з Кремля, покажіть, хоча б раз. Покажіть хоча б одну публікацію, до якої у вас є претензії з точки зору якихось таких натяків».

Волонтер «Миротворця» Ярослав Бондаренко розповів, що взимку сайт «Страна.ua» «зламали» невідомі хакери й отримали доступ до адміністративної частини сайту, їм була відома уся база тих, хто безпосередньо управляє інтернет-виданням. Окрім цього, за словами Ярослава Бондаренка, на той момент на сайті «Страна.ua» активно продукувалася «джинса», або ж за ті чи інші кошти матеріал знімали із сайту. Втім, після хакерської атаки такий «бізнес» інтернет-ресурс припинив. І ось, каже Бондаренко, декілька місяців тому вони поновили свою діяльність. За його інформацією, нещодавно одній із організацій, яка відповідає за імідж бізнесменів та політиків, «Страна.ua» пропонувала зняти матеріал за винагороду. За словами Ярослава Бондаренка, видання бажало отримати 10 тисяч доларів, але на таку суму сторона не погодилася.

Про те, що «джинсою» заробляють багато українських медіа, каже голова громадської організації «Детектор медіа» Наталія Лігачова.

Втім, питання в тому, чи вдається це ЗМІ до політичних маніпуляцій?

За її словами, точка зору має бути аргументованою і не маніпулятивною, тоді має право існувати. В той же час, у «Страна.ua» завжди, за її словами, було багато спекуляцій, а подекуди і відверта підтримка дій Росії в Україні. Тому, на її думку, скоріше за все ця ситуація використана, щоб припинити таку діяльність інтернет-ресурсу.

Існує ймовірність того, що в даній ситуації це використано для того, аби припинити, антиукраїнську діяльність сайту

«Існує ймовірність того, що в даній ситуації це використано для того, аби припинити, як багатьом експертам і правоохоронним органам здається, антиукраїнську діяльність сайту», – зазначає Лігачова і додає, що українські правоохоронні органи повинні бути більш сильними і брати на гарячому в такій ситуації, з приводу, який не викликає сумнівів в тому, що це стосується саме «Страна.ua», а не інших ЗМІ.

Попри це, Ігор Гужва під стінами СІЗО заявив, що продовжить свою роботу, хоч має інформацію, що готуються ще дві кримінальні справи проти нього самого та інтернет-видання «Страна.ua». Він також називає всі ці дії «тиском на опозиційні ЗМІ».

Ігоря Гужву затримали увечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Щодо нього відкрито кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання).