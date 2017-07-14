Апеляційний суд не задовольнив скаргу захисту Гужви

Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу захисту керівника інтернет-видання «Страна.UA» Ігоря Гужви.

Як повідомляє прес-служба суду, також колегія суддів не задовольнила скаргу прокуратури, а рішення першої судової інстанції залишили без змін.

Ігоря Гужву затримали увечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Щодо нього відкрито кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання). За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тисяч доларів. Як заявили в прокуратурі, після отримання половини цієї суми Гужву затримали.

Гужва назвав висунуті йому звинувачення у вимаганні коштів «сфабрикованими».

24 червня Шевченківський районний суд Києва обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці з альтернативою застави в сумі 544 тисячі гривень. 27 червня він вийшов із СІЗО. Згодом у прокуратурі повідомили, що подали апеляційну скаргу з вимогою збільшити Гужві розмір застави з 544 тисяч гривень до 3,2 мільйона гривень.