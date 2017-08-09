СБУ проводить санкціонований судом обшук у виданні «Страна.ua» – речниця

Слідчі Служби безпеки України проводять у Києві санкціоновані судом обшуки у редакції інтернет-видання «Страна.ua» та за місцями проживання деяких журналістів, повідомила речниця відомства Олена Гітлянська.

«Слідчі дії відбуваються у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 328 Кримінального кодексу України (розголошення державної таємниці). Співробітники спецслужби під час здійснення слідчих дій перевіряють комп’ютерну техніку на наявність матеріалів, які становлять державну таємницю», – вказала Гітлянська у Facebook.

Сайт видання «Страна.ua» працює у штатному режимі, окремо вказала вона.

Раніше головний редактор інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва повідомив, що в редакції та за місцем проживання журналістів відбуваються обшуки.

Печерський районний суд Києва 1 серпня задовольнив клопотання слідчого Служби безпеки, у якому той просив тимчасовий доступ до комп’ютера Міністерства оборони, звідки, ймовірно, завантажили інформацію на флешку керівника видання «Страна.UA» Ігоря Гужви. За даними СБУ, викладеними у клопотанні, частина документів, які виявили на флешці Гужви, зберігалась на комп’ютері, який перебуває у володінні Міністерства оборони.