Ігор Гужва повідомляє про новий обшук у виданні «Страна.ua»

Головний редактор інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва повідомив зранку 9 серпня, що в редакції та за місцем проживання журналістів відбуваються обшуки.

«У нас обшук. Проводить СБУ. І в редакції, і вдома у кількох журналістів. У новій сфабрикованій справі про держтаємницю», – написав Гужва і пообіцяв оприлюднити подробиці згодом.

У прес-службі СБУ Радіо Свобода пообіцяли, що коментар з цього приводу найближчим часом з’явиться на сайті відомства.

Печерський районний суд Києва 1 серпня задовольнив клопотання слідчого Служби безпеки, у якому той просив тимчасовий доступ до комп’ютера Міністерства оборони, звідки, ймовірно, завантажили інформацію на флешку керівника видання «Страна.UA» Ігоря Гужви. За даними СБУ, викладеними у клопотанні, частина документів, які виявили на флешці Гужви, зберігалась на комп’ютері, який перебуває у володінні Міністерства оборони.

Ігоря Гужву затримали увечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Щодо нього відкрито кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання). За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тисяч доларів. Як заявили в прокуратурі, після отримання половини цієї суми Гужву затримали.

Гужва звинувачення заперечує.

24 червня Шевченківський районний суд Києва обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці з альтернативою застави в сумі 544 тисячі гривень. 27 червня Гужва вийшов із СІЗО під внесену заставу. Згодом у прокуратурі повідомили, що подали апеляційну скаргу з вимогою збільшити Гужві розмір застави з 544 тисяч гривень до 3,2 мільйона гривень.