Головний редактор «Страна.ua» заявляє, що виїхав з України

Головний редактор видання «Страна.ua» Ігор Гужва заявляє, що виїхав з України до Австрії і просить там політичного притулку. Відповідна заява оприлюднена на сайті видання 31 січня.

«Ми хочемо повідомити, що Ігор Гужва виїхав до Відня і попросив політичного притулку у влади Австрійської республіки, відповідно до прийнятої процедури. Підкреслимо, що Ігор Гужва виїхав до Австрії після того, як у нього закінчився термін запобіжного заходу, визначений судом, і він отримав законне право залишити Україну», – йдеться у зверненні редакції до президента України Петра Порошенка.

У виданні заявляють, що Гужва залишається головним редактором і керуватиме редакцією з-за кордону.

Редакція «Страна.UA» також звинуватила владу в тиску.

У прокуратурі України наприкінці грудня заявили, що кримінальне провадження стосовно головного редактора інтернет-видання «Страна.UA» Ігоря Гужви завершене.

У червні 2017 року Гужву затримали після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Щодо нього відкрито кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання). За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тисяч доларів. Згодом суд обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. За Гужву внесли заставу, і він вийшов із СІЗО.

Гужва назвав висунуті йому звинувачення у вимаганні коштів «сфабрикованими».