Обшуки у «Страна.ua»: а чи була секретна флешка?

В офісі «Страна.ua» та в оселях кількох журналістів цього інтернет-видання Служба безпеки України провела обшуки. Правоохоронці заявляють, що слідчі дії відбувались законно і за рішенням суду. А головною метою було виявити матеріали, які становлять державну таємницю. Журналісти натомість називають ці обшуки частиною політичного переслідування з боку високопосадовців.

Про таємну флешку «Страна.ua» із буцімто інформацією державного значення заговорили після червневих обшуків в офісі видання. За даними СБУ, частина документів із флеш-накопичувача, вилученого в головного редактора Ігоря Гужви, містилась на комп’ютері Міністерства оборони. Після цього Печерський суд дав силовикам доступ до того пристрою відомства.

«При тому, що у протоколі вилучення цієї флешки не було», – каже головний редактор Ігор Гужва.

Уранці 9 серпня в офісі «Страна.ua» почався новий обшук – представники СБУ шукали ще матеріали, які би містили б секретну інформацію. Міністр юстиції часів Януковича, а тепер адвокат «Страна.ua» Олена Лукаш заявляла, що ці слідчі дії були незаконними – у рішенні суду був дозвіл на обшук за зовсім іншою адресою.

«Взагалі сумнівно, що ця флешка існує у природі і там є якісь дані. Найімовірніше, вони скористались цим приводом, щоб продовжити нас «кошмарити» вже в якійсь іншій сфабрикованій справі», – додав Гужва.

За результатами обшуку в офісі нічого не вилучили, але у кількох співробітників вдома забрали особисту техніку, каже заступниця головного редактора Світлана Крюкова.

«Ці хлопці, які були сьогодні, – це звичайні виконавці. У них є завдання, яке їм ставлять, і вони його, як я розумію, сприймають не всерйоз. Але у них є протокол. Тому вони це роблять, ми жартуємо, іронізуємо, хоча наслідки можуть бути зовсім невеселими, ми це розуміємо», – сказала Крюкова.

Про те, чи буде після обшуку допит, представники не повідомили. «Побачимо», – переказала їхні слова Крюкова.

Нічого не розповіли представники СБУ і журналістам: вони залишали будівлю бізнес-центру, де базується «Страна.ua», мовчки. Дехто навіть прикривав обличчя від камер.

У Службі безпеки поки лише підтвердили свою участь в обшуках, проте отримати якісь деталі від прес-служби за день не вдалось.

«Слідчі дії відбуваються у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 328 Кримінального кодексу України (розголошення державної таємниці)», – написала на Фейсбуці речниця СБУ Олена Гітлянська.

Проти головного редактора медіа Ігоря Гужви також відкрито кримінальне провадження за статтею про вимагання. Гужва звинувачення заперечує.

Обшуки у «Страна.ua»: політичний тиск чи оперативні слідчі дії?

Поки є замало інформації, щоб робити висновки про те, чим є ці обшуки та як справа розвиватиметься далі. Адже звинувачення поки нікому не висунуто, каже експерт медіа-групи «РПР», юрист Інституту масової інформації Роман Головенко.

«І може так бути, що це справа не проти Гужви чи когось із журналістів, а проти якогось посадовця, який передав їм якусь інформацію, яка становить державну таємницю. Якщо таке дійсно було. Хоча може бути, що і проти них», – сказав медіаексперт.

Обшуки у «Страна.ua» свідчать про вибірковий підхід влади, заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

«Міжнародна федерація журналістів уже робила заяву про неприпустимість силових дій з порушенням прав журналістів видання «Страна.ua» і про те, що відкриття все нових карних справ є проявом тиску. І ось сьогодні продовження демонстративних силових дій щодо одного й того ж медіа з великою аудиторією…» – написав Томіленко.

У відповідь на це народний депутат (фракція «Народний фронт») та військовий експерт Дмитро Тимчук заявив про вихід із Національної спілки журналістів. На його думку, Томіленко «бере на себе відповідальність говорити від імені всіх членів НСЖУ, практикує подвійні стандарти, граючи проти інформаційної безпеки України».

СБУ програє інформаційне змагання?

«Влаштовувати скандал проти скандального ЗМІ – це лише додавати нам рейтинг», – сказала Світлана Крюкова про те, що сайт «Страна.ua» вийшов у лідери по переглядах тоді, коли в офісі проходив обшук.

Не вся аудиторія, яка після обшуків зайшла на сайт медіа, стане постійним читачем «Страна.ua». Проте в інформаційному сенсі така увага правоохоронців дійсно вигідна медіа, каже екс-заступниця міністра інформаційної політики Тетяна Попова.

Та важливим ще є й те, що СБУ веде програшну інформаційну політику, вважає Попова.

«Я можу приблизно уявити, що вони далі робитимуть і на що натякатимуть. Але насправді вони заженуть самі себе в глухий кут. І навіть сьогодні інформація про обшуки спочатку з’явилася на сторінках співробітників і сайті у «Страна.ua». І лише потім офіційний прес-секретар СБУ прокоментував це», – сказала Попова.

Зараз сайт видання «Страна.ua» працює у звичному режимі.