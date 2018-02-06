Суд дозволив затримання Гужви для зміни запобіжного заходу із застави на арешт – ГПУ

Шевченківський районний суд міста Києва дозволив затримання головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви з метою вирішення судом питання про зміну запобіжного заходу із застави на арешт, повідомив у коментарі Радіо Свобода речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко.

«Шевченківський районний суд міста Києва 5 лютого задовольнив клопотання прокурора про звернення застави, внесеної Ігорем Гужвою, в якості запобіжного заходу в сумі 1 мільйон 35 тисяч гривень до державного бюджету. Також надано дозвіл на його затримання з метою приводу до суду для вирішення питання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під варту», – повідомив Лисенко.

За його словами, наступне засідання суду призначене на 12 лютого.

Головний редактор інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва заявив сьогодні у мережі Facebook, що 5 лютого суд постановив затримати і примусово доставити його на територію України. Він додав, що в разі, якщо це не відбудеться, його оголосять у розшук.

Раніше у Генпрокуратурі заявили, що готують клопотання до суду про застосування суворішого, аніж у вигляді застави, запобіжного заходу щодо головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви.

31 січня головний редактор видання «Страна.ua» Ігор Гужва заявив, що виїхав з України до Австрії і просить там політичного притулку. У заяві, оприлюдненій «Страна.ua», зазначалося, що Ігор Гужва виїхав до Австрії після того, як у нього «закінчився термін запобіжного заходу, визначений судом, і він отримав законне право залишити Україну».

Після цього юрист, колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктор Януковича Андрій Портнов повідомив, що в січні співробітники прокуратури «забули звернутися до суду про продовження запобіжного заходу Гужві».

У прокуратурі України наприкінці грудня заявили, що кримінальне провадження стосовно головного редактора інтернет-видання «Страна.UA» Ігоря Гужви завершене.

У червні 2017 року Гужву затримали після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Щодо нього відкрите кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання). За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тисяч доларів. Згодом суд обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 544 тисячі гривень. За Гужву внесли заставу, і він вийшов із СІЗО.

Гужва назвав висунуті йому звинувачення у вимаганні коштів «сфабрикованими».