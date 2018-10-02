Київська прокуратура розслідує напад на журналістів ICTV – Лисенко

Київська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження через напад на програму каналу ICTV «Надзвичайні новини», повідомляє речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

Згідно з його повідомленням, інцидент мав місце в ніч на 29 вересня в Києві, коли знімальна група долучилася до поліцейського рейду з виявлення нетверезих водіїв.

«Під час рейду поліцейські зупинили автомобіль, в салоні якого перебувала компанія нетверезих чоловіків. Один з них, побачивши знімальну групу, накинувся на журналістів, пошкодив камеру, а потім вдарив журналістку рукою по обличчю», – розповів речник ГПУ.

Він уточнив, що місцева прокуратура відкрила провадження щодо перешкоджання законній журналістській роботі та насильства щодо журналіста.

Досудовим слідством займається Голосіївське управління київської поліції. За словами Лисенка, прокуратура Києва взяла розслідування «на контроль».