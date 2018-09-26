Суд вирішив направити на повторний розгляд постанову про доступ ГПУ до телефону Бердинських

Апеляційний суд Києва 26 вересня вирішив направити на повторний розгляд у суд першої інстанції клопотання Генеральної прокуратури про доступ до даних із телефона журналістки видання «Новое время» Крістіни Бердинських.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, таким чином суд частково задовольнив скаргу журналістки, яка вимагала скасувати постанову Печерського суду Києва, що дав слідчим дозвіл на доступ до даних з її телефону за 1,5 року.

Дата нового розгляду справи наразі невідома.

Адвокати Бердинських заявляють, що, з одного боку, сьогоднішнє рішення означає визнання попередньої постанови суду незаконною, але, з іншого боку, неясно, чи де-факто слідчі вже отримали доступ до інформації і що з цією інформацією робитимуть.

Прокурор відмовився розповісти, чи оператор мобільного зв'язку надав слідчим дані з телефону журналістки. 25 вересня в ГПУ заявили, що на вимогу ЄСПЛ тимчасово «зупинили процедуру отримання інформації» з телефонів журналістів.

Бердинських оскаржувала слідчу ухвалу Печерського суду, якою Генпрокуратурі надано дозвіл на отримання інформації про дзвінки, смс-повідомлення з липня 2016-го по листопад 2017 року і місце розташування телефону журналістки протягом цих 17 місяців.

Рішенню Апеляційного суду передувала ухвала суду першої інстанції – Печерського. Ухвала дозволила ГПУ отримати доступ до смс, дзвінків і місце розташування телефонів Бердинських, а також журналістки Радіо Свобода, головної редакторки програми «Схеми» Наталки Седлецької за 17 місяців.

Це викликало широку критику українських і міжнародних антикорупційних, правозахисних і журналістських спільнот, дипломатів і урядових організацій – як таке, яке суперечить принципам свободи слова і може бути розцінене як тиск на журналістів-розслідувачів.

18 вересня Європейський суд із прав людини зобов’язав українську владу утриматися від доступу до будь-яких даних від мобільного оператора з телефону журналістки Наталки Седлецької. Ці тимчасові невідкладні заходи діють до 18 жовтня – на час, поки Радіо Свобода, де Седлецька працює головним редактором програми журналістських розслідувань «Схеми», готуватиме повну скаргу до Європейського суду.