У ГПУ кажуть, що на вимогу ЄСПЛ тимчасово «зупинили процедуру отримання інформації» з телефонів журналістів

Генеральна прокуратура України зупинила отримання інформації з телефонів головного редактора програми «Схеми: корупція в деталях» Наталки Седлецької на вимогу Європейського суду із прав людини. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисценко у Facebook.

Аналогічне рішення Генпрокуратура ухвалила і щодо журналістки Крістіни Бердинських, дозвіл на отримання даних із телефону якої раніше дав слідчим український суд.

«З 18 вересня 2018 органи державної влади України зобов’язано утриматися від доступу до будь-яких відомостей, зазначених у рішенні Печерського районного суду м. Києва від 27 серпня 2018 року стосовно Седлецької Н.Ю. Із огляду на те, що зазначений захід застосовано Європейським судом з прав людини на період з 18 вересня до 18 жовтня 2018 року, Генеральною прокуратурою України зупинене процедуру отримання інформації щодо геолокації мобільного телефону, що належить Седлецькій Н.Ю. Крім того, аналогічні заходи вжито і щодо одержання такої інформації стосовно Бердинських К.», – написав Лисенко.

У своїх запитах на адресу ГПУ журналісти з понад 20 редакцій прямо запитали, чи мобільний оператор вже надав слідству дані з телефонів Седлецької та Бердінських, адже ухвала Печерського суду дозволила це зробити ще 27 серпня. В Генпрокуратурі уникали прямої відповіді на це питання. У ГПУ на запит лише зазначили, що це – «інформація з обмеженим доступом» і підстав для її надання «не вбачається».

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За словами адвоката Наталки Седлецької Анатолія Попова, у разі, якщо слідство вже отримало інформацію з телефонів журналістів, вона не може бути використана в матеріалах кримінальної справи.

«Якщо відомості з телефонів були отримані слідчим одразу після того, як суд дав дозвіл, то такі дані тепер, на вимогу ЄСПЛ, не мають долучатись до матеріалів кримінального провадження, а доступ до них будь-якої особи в ГПУ має бути забороненим», – коментує позицію Генпрокуратури адвокат.

Європейський суд з прав людини 18 вересня ухвалив рішення застосувати «Правило 39» свого Регламенту – про невідкладні тимчасові забезпечувальні заходи щодо справи журналістки Радіо Свобода, головного редактора програми «Схеми» Наталки Седлецької. Суд вказав уряду України, що він має «забезпечити утримання органів влади від доступу до будь-яких даних, наведених в ухвалі слідчого судді Печерського суду від 27 серпня 2018 року».​

18 вересня Апеляційний суд міста Києва фактично зменшив обсяг даних, що їх може отримати слідчий із мобільного телефону журналістки.

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Суд в Україні дозволив отримати від оператора дати, час та місце перебування телефону Наталки Седлецької протягом 17 місяців у рамках дії певних базових станцій поблизу Національного антикорупційного бюро України.

Цьому передувало рішення суду першої інстанції, який дозволив Генпрокуратурі отримати доступ до дзвінків і смс-повідомлень журналістки з липня 2016-го по листопад 2017 року і до даних про місце розташування її телефону протягом цих 17 місяців.

Радіо Свобода висловило обурення цією ухвалою. Редакція програми «Схеми» виступила із заявою, в якій засудила тиск на Наталку Седлецьку.

Слідом із заявами про наступ на свободу слова і засудженням порушеного права журналістів на захист джерел виступили колеги по цеху, українські та міжнародні організації, серед яких, зокрема, «Репортери без кордонів», нью-йоркський «Комітет із захисту журналістів», Європейська комісія, Парламентська асамблея Ради Європи.