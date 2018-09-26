Суд почав розгляд скарги журналістки Бердинських щодо дозволу на доступ ГПУ до її телефону

Апеляційний суд Києва 26 вересня почав розгляд скарги журналістки видання «Новое время» Крістіни Бердинських на дозвіл слідчим Генпрокуратури перевірити її телефон за 1,5 року, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Суд не зміг розглянути скаргу на попередньому засіданні 20 вересня, бо не надійшли матеріали судового провадження з Печерського райсуду. Крім того, на засідання не з'явилася сторона обвинувачення.

Цього разу, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, матеріали справи до суду передали, прокурор також прийшов на засідання.

Одна з адвокатів Бердинських Людмила Опришко на засіданні суду заявила, що слідчий не довів наявності законного інтересу отримати дані про її клієнтку. Крім того, вона заявила про неадекватність такого великого проміжку часу, за який у ГПУ хочуть отримати дані з телефону журналістки.

Прокурор наполягає, що свідки не мають права на апеляційне оскарження.

Журналістка оскаржує слідчу ухвалу Печерського суду, якою Генпрокуратурі надано дозвіл на отримання інформації про дзвінки, смс-повідомлення з липня 2016-го по листопад 2017 року і місце розташування телефону журналістки протягом цих 17 місяців.

Рішенню Апеляційного суду передувала ухвала суду першої інстанції – Печерського. Ухвала дозволила ГПУ отримати доступ до смс, дзвінків і місце розташування телефонів Бердинських, а також журналістки Радіо Свобода, головної редакторки програми «Схеми» Наталки Седлецької за 17 місяців.

Це викликало широку критику українських і міжнародних антикорупційних, правозахисних і журналістських спільнот, дипломатів і урядових організацій – як таке, яке суперечить принципам свободи слова і може бути розцінене як тиск на журналістів-розслідувачів.

18 вересня Європейський суд із прав людини зобов’язав українську владу утриматися від доступу до будь-яких даних від мобільного оператора з телефону журналістки Наталки Седлецької. Ці тимчасові невідкладні заходи діють до 18 жовтня – на час, поки Радіо Свобода, де Седлецька працює головним редактором програми журналістських розслідувань «Схеми», готуватиме повну скаргу до Європейського суду.

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Раніше того ж дня Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу Наталки Седлецької й обмежив обсяг даних, що їх може отримати слідчий із мобільного телефону журналістки.

У Генпрокуратурі запевняли, що дані з телефонів журналісток необхідні слідству для розслідування «за фактами можливого розголошення директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником відомостей, що становлять державну таємницю».

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевняє, що слідство не потребує від оператора мобільного зв’язку жодних даних журналісток Наталки Седлецької і Крістіни Бердинських, окрім дати їхнього перебування в зоні дії вежі мобільного оператора поблизу НАБУ.