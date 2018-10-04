Верховна Рада пропонує РНБО запровадити санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne

Верховна Рада України пропонує Раді національної безпеки і оборони ввести санкції проти компаній, які є власниками телеканалів «112 Україна» і NewsOne.

Відповідну постанову народні депутати підтримали 4 жовтня. «За» проголосували 229 членів парламенту, проти – 42, утримались – п’ять.

В додатку до постанови вказано, що обмеження мають торкнутися ТОВ «Аріадна ТВ», ТОВ «Новий формат ТВ», ТОВ «ТВ Вибір», ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ», ТОВ «Лідер ТВ», ТОВ «Партнер ТВ» і ТОВ «Новини 24 години».

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7 червня в ефірі «112 Україна» з вуст депутата Мураєва лунали тези, що впродовж останніх років «герої стали зрадниками, а деякі зрадники – героями», що спецоперації СБУ, однією з яких може бути героїзація Сенцова, «ганьблять українців» та інші. Також Мураєв сказав: «З точки зору того, що людина готувала підпали та вибухи, для частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він, мабуть, є героєм, і час усе розставить на свої місця: хто правий, хто неправий, і хто як цю ситуацію сприймає».

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Незалежна медійна рада дійшла висновку, що телеканал «112 Україна» порушив стандарти журналістики, транслюючи коментарі Мураєва щодо можливого звільнення Олега Сенцова з російського ув’язнення.

20 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne (ТОВ «Новини 24 години») через висловлювання кількох ведучих і гостей ефіру про війну на Донбасі, Андрія Парубія та автокефальну церкву.