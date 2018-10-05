Мураєв заявив про продаж NewsOne депутату від Опозиційного блоку

Колишній власник телеканалу NewsOne, позафракційний народний депутат Євген Мураєв заявив про продаж каналу народному депутату від Опозиційного блоку Тарасу Козаку.

«Сьогодні власником корпоративних прав телеканалу NewsOne став мій товариш і колега Тарас Козак. Бажаю йому і колективу успіху і зростання», – написав Мураєв у Facebook.

Інших подробиць угоди народний депутат не повідомив.

26 серпня юрист, колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив, що отримав в управління телеканал NewsOne.

20 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne (ТОВ «Новини 24 години») через висловлювання кількох ведучих і гостей ефіру про війну на Донбасі, спікера Верховної Ради Андрія Парубія та автокефальну церкву.

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4 жовтня депутати Верховної Ради ухвалили постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони ввести санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne.