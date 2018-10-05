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05 Жовтень 2018, Київ 15:10
Новини | Політика

Мураєв заявив про продаж NewsOne депутату від Опозиційного блоку

Мураєв повідомив про продаж каналу NewsOne

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Колишній власник телеканалу NewsOne, позафракційний народний депутат Євген Мураєв заявив про продаж каналу народному депутату від Опозиційного блоку Тарасу Козаку.

«Сьогодні власником корпоративних прав телеканалу NewsOne став мій товариш і колега Тарас Козак. Бажаю йому і колективу успіху і зростання», – написав Мураєв у Facebook.

Інших подробиць угоди народний депутат не повідомив.

26 серпня юрист, колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив, що отримав в управління телеканал NewsOne.

20 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne (ТОВ «Новини 24 години») через висловлювання кількох ведучих і гостей ефіру про війну на Донбасі, спікера Верховної Ради Андрія Парубія та автокефальну церкву.

Читайте також: Петиція про припинення діяльності «112 Україна» та NewsOne набрала 25 тисяч підписів

4 жовтня депутати Верховної Ради ухвалили постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони ввести санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne.

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