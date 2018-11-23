Медведчук зловживає виключним правом прямого перельоту в Росію: возить наближених бізнесменів – «Схеми»

Віктор Медведчук, лідер проросійської організації «Український вибір – право народу» регулярно зловживає своїм статусом уповноваженого Україною на перемовини з Росію щодо звільнення полонених.

А саме – використовує своє виключне право прямого авіасполучення з Росією не лише у державних цілях, але й – власних політичних та бізнесових, йдеться в розслідуванні «Порошенко та Медведчук. Спільники?» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

​За даними журналістів, від початку року Медведчук літав до Росії 21 раз.

Аналіз списків пасажирів приватного літака кума Путіна показав, що частіше за всіх спільно з ним напряму до Росії літає його давній політичний соратник, народний депутат від «Опозиційного блоку» Тарас Козак, який не має стосунку до процесу переговорів щодо звільнення бранців Кремля.

У 2018 році Козак 8 разів літав разом із Медведчуком до Російської Федерації, з яких 7 разів до Москви і один – до Анапи.

​Також, відповідно до даних джерел журналістів, протягом 2018 року Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко та Наталією Лавренюк летіли одним літаком напряму з Києва до Анапи.

Наталія Лавренюк фігурувала у розслідуванні «Схем» «Нафта для куми Путіна» про бізнес дружини Медведчука в Росії.

​Журналіст Максим Савчук встановив, що Лавренюк є серед акціонерів компанії «НЗНП ТРЕЙД», яка через низку кіпрських фірм належить дружині Медведчука – Оксані Марченко. Ця фірма нещодавно отримала право на видобуток нафти на одному з трьох найбільших родовищ на території Росії.

Вперше «Схеми» розповіли про зловживання Віктором Медведчуком правом прямих перельотів до Росії у 2016 році. Тоді вони зафіксували спільний переліт Медведчука, Козака та ізраїльського бізнесмена Нісана Моїсеєва. Усі троє поверталися напряму з Москви одним літаком. Компанії Моїсеєва, як виявило розслідування журналістів, отримали практично монопольне право і можливість завозити в Україну спершу російський скраплений газ, а згодом і російське дизельне пальне.

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​Тоді бізнесмен Моїсеєв переконував «Схеми», що російські активи – його, а Медведчук спростував зв’язок з цими компаніями.

Запит журналістів з проханням прокоментувати нові факти зловживання правом прямих перельотів до Росії в цілях звільнення заручників Віктор Медведчук залишив без відповіді.