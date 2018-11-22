Порошенко та Медведчук. Спільники? (розслідування)

Публічно Петро Порошенко з Віктором Медведчуком щонайменше політичні опоненти, якщо не вороги. Адже кум російського президента та очільник «Українського вибору» стояв біля витоків проросійського сепаратизму на Донбасі, куди нині президент України як верховний головнокомандувач відправив армію захищати та відвойовувати назад українські землі. А як щодо їхніх непублічних стосунків? Схоже, що в політичних кулуарах вони тісно контактують, що вдалося зафіксувати журналістам програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»). То хто один одному Медведчук і Порошенко: вороги чи спільники?

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У 2012 році «Український вибір» кума президента Росії Віктора Медведчука розпочав великий тур містами на Сході та Півдні України, просуваючи економічне об'єднання з Росією, братерство, народовладдя, референдум та залякуючи мешканців цих регіонів Європейським Союзом.

«Україна може ухвалити неоднозначне рішення, яке, як уже неодноразово ми заявляли, буде вирішальним, дуже не хотілося б, щоб воно було фатальним для України за всі 22 роки незалежності нашої країни», – заявляв Медведчук у Харкові у листопаді 2013-го.

Такі дії і заяви організації кума Володимира Путіна у самій Росії тоді не оминули увагою.

«Український вибір» веде велику роботу для того, щоб українське суспільство могло вибір зробити свідомо. Але якщо буде підписано Угоду про асоціацію, вибору у нас вже не буде: ані економічного, ані політичного, ані духовно-культурного», – наголошував радник президента Росії Володимира Путіна Сергій Глазьєв у Донецьку.

​Ця діяльність «Українського вибору» стала одним із факторів, завдяки яким вже у листопаді 2013-го Віктор Янукович різко змінив політичний курс України і не підписав як президент угоду про асоціацію з ЄС. Увідомивши те, що шанс отримати безвізовий режими з Євросоюзомом та вступити до нього країна майже втратила, українці вийшли на масові протести, які закінчились втечею Януковича та його команди до Росії.

А далі на його місце прийшов Петро Порошенко, який одразу ж пообіцяв здобути безвіз, а головне – виграти війну з російським агресором (на сході України сепаратисти за підтримки контрольованих Росією військ якраз намагалися захопити владу).

Сепаратистський слід

Усі ці події тоді відбулися немов за програмою Медведчука: постійний гість круглих столів «Українського вибору», радник президента Росії Сергій Глазьев, за версією СБУ, керував діями цих формувань на Сході України.

Окрім того у Донецьку, Луганську та Харкові очільниками проросійських угруповань стали саме учасники конференцій організації Медведчука. Йдеться про Арсена Клінчаєва, Павла Губарєва та Євгена Жиліна.

​За підтримку дій Росії Віктор Медведчук у 2014 році потрапив під санкції США. А от українські спецслужби ані тоді, ані зараз не цікавляться проросійською риторикою цього політика та діяльністю його громадської організації.

Навіть навпаки. Схоже, саме завдяки СБУ Віктора Володимировича призначили до гуманітарної підгрупи на перемовинах у Мінську. А в Києві кум Путіна фактично став«неформальним послом РФ» та одним з головних комунікаторів між двома країнами і двома президентами.

Ось як Петро Порошенко оцінював ефективність Медведчука у цих процесах: «Є так звана гуманітарна група, яка займається виключно питанням звільнення заручників. Це – не мінська група. Вона є частиною Тристоронньої контактної групи. Дійсно, колишній голова Служби безпеки україни призначив в цю групу представником Віктора Медведчука. Я маю визнати, що найбільш ефективним виявився Віктор Медведчук».

Утім, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко ці слова президента заперечував: «Варто освіжити йому пам'ять: ініціатива залучити Медведчука до процесу звільнення полонених належала виключно Петру Порошенку. Саме він дав вказівку щодо його призначення. Це відбулося у кабінеті президента в присутності міністра закордонних справ Клімкіна».

«Я про це знав. І зараз вам наголошую, що буду працювати з будь-ким, хто ефективно зможе повернути хоча б одного українського заручника додому», – запевняє президент України.

«Схеми» звернулися до СБУ, аби отримати офіційне підтвердження уповноваження Медведчука задля такої відповідальної державної місії, як звільнення українських полонених.

«Запитувана вами особа бере участь у роботі гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Сході України відповідно до наданих керівництвом держави повноважень», – йдеться у відповіді СБУ.

Водночас на запит, чи цікавилася спецслужба антиукраїнською діяльністю громадської організації Медведчука та її членів, в СБУ на момент до виходу сюжету «Схем» в ефір не відповіли.

Сьогодні Медведчук повністю повернувся у публічну українську політику вже як системний гравець: взяв під контроль інформаційний телеканал «112 Україна» та NewsOne; увійшов до партії Вадима Рабіновича «За життя» і став головою її політради; скоординував об‘єднавчий процес проросійських політсил, які нещодавно висунули кандидатуру Юрія Бойка для участі в президентських виборах. При цьому Адміністрація президента України цій діяльності особливо не заважає.

Тож ким є Віктор Медведчук та Петро Порошенко: друзями, ворогами чи спільниками?

Контакт з президентом

Проросійська риторика Медведчука допомагає об’єднувати проукраїнського виборця навколо патріотичних гасел Петра Порошенка, з якими той прагне переобратися на другий термін, пояснює політичний оглядач Громадського телебачення Максим Каменєв.

«Соціологічні рейтинги свідчать про те, що єдиний опонент якого Порошенко може перемогти у другому турі президентських виборів, це – Юрій Бойко або умовно проросійський кандидат. Решті кандидатів, які позиціонують себе як представники патріотичної опозиції, Порошенко у другому турі поки що програє. І тому, звісно, Порошенку до певної міри вигідно, щоб у другому турі він опинився із проросійським кандидатом. І тоді, звісно, частина людей частина виборців, які не підтримують президента, опиняться у ситуації, коли потрібно буде обирати серед двох зол. І вони, скоріш за все, проголосують за чинного президента, ніж за відкрито проросійського кандидата», – зазначає Каменєв.

Можливо, підтвердженням того, що Банковій вигідно тримати проросійського політика в українській політиці, є регулярні зустрічі Медведчука з найвищим керівництвом держави?

Протягом чотирьох місяців спостереження за візітерами президента «Схеми» помітили, що Віктор Медведчук регулярно приїжджає до Адміністрації президента.

«Щодо зв’язків із українським президентом. Ми розуміємо, що між ними є певні контакти. Хоча б на рівні того, що Медведчук неодноразово відвідував Адміністрацію президента. Однак ми не знаємо, про що він домовляється з президентом», – зазначає Каменєв.

А напередодні введення Росією санкцій проти українських громадян та компаній, Порошенко і Медведчук зустрічалися щонайменше двічі – в адміністрації президента та вдома у Порошенка в Козині.

«Важко сказати, чи Медведчук погоджував цей список з Порошенком. Якщо він продовжує їздити до Порошенка, то він мав таку можливість, – припускає політичний оглядач Громадського телебачення Максим Каменєв. – Те що президент і його команда спробували максимально для себе отримати дивіденди від того, що багато депутатів від фракції БПП президентської у цьому списку – це безумовно. І тому вони використали це для того, щоб показати, що «ми – патріоти і от наш патріотизм доведений тим, що нас в Росії вважають своїми ворогами».

Щоразу зустрічі проросійського політика та українського президента намагалися утаємничити – працівники Управління державної охорони та Національної поліції вчиняли спроб запобігти фіксації цих фактів журналістами.

Утім, «Схеми» таки зафільмували приїзд кортежу Медведчука безпосередньо додому президента.

Журналісти прослідкували за кортежем Порошенка від Адміністрації, з вулиці Банкової, до маєтку у Козині, де мешкає президент.

По дорозі «Схеми» стали свідками того, як автівки, якими користується Віктор Медведчук, проїхали слідом за кортежем президента і зупинилися біля гостьових воріт його будинку.

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Прямо перед заїздом до маєтку Президента журналістів із застосуванням спецзасобів зупинили поліцейські. Свої дії вони пояснили тим, що на авто «Схем» начебто є орієнтування. Також поліцейські цікавилися, ким і де працюють журналісти.

– Ми щось порушили? Просто ми поспішаємо.

– Куди ви поспішаєте? Десь працюєте, чи що?

– Яка різниця? На нас чекають.

– Просто ви говорите, що кудись поспішаєте. Які питання?

– Це які у вас є питання?

– Десь працюєте, чи шо?

– Перевірте, будь ласка, зробіть свою роботу. І якщо не маєте питань, відпустіть нас, тому що нам потрібно їхати.

Поки «Схеми» спілкувалися з поліціянтами, кортеж Медведчука доїхав до будинку Порошенка та припаркувався біля гостьових воріт.

Через декілька годин авто супроводу Медведчука покинуло будинок президента, але не через гостьові, а додаткові ворота.

​Під час зйомок виїзду Медведчука від Порошенка одна з автівок кортежу президента намагалася перешкодити відеофіксації – водій засліпив журналістів фарами.

​Бажання приватності

Зустрічі Медведчука та Порошенка в АП намагаються не афішувати. У ті дні, коли журналісти «Схем» таємно знімали візити очільника «Українського вибору» на Банкову, автівки його супроводу стояли біля заїзду до адміністрації, не ховаючись. Та щойно знімальна група починала фільмувати відкрито, як візити кума Путіна до АП намагалися утаємничити.

Так сталося, наприклад 5 листопада, коли кортеж Віктора Медведчука заїхав до Адміністрації президента через боковий заїзд, а автівка його супроводу тримала журналістів «Схем» у арці, аж поки той не зник у дворі АП.

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Цим самим шляхом Медведчук, чомусь, вирішив не виїжджати, а автівка супроводу переїхала до іншого виїзду з Банкової, що на вулиці Інститутській.

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​17 листопада автівка супроводу Віктора Медведчука чекала його вже в іншому кварталі біля АП. О 17:40 кортеж з двох мерседесів виїхав з арки, що веде до Адміністрації.

​От тільки вони вже були з іншими номерними знаками, ніж кортеж Медведчука, а звична автівка супроводу очільника «Українського вибору» – мерседес «віто» – не їхала за ними.

Та все ж, журналісти «Схем» вирішили проїхати кілька кілометрів за ними. Вже на Оболоні мерседес «віто» наздогнав машини, які виїхали з арки.

«У цій ситуації Петру Олексійовичу краще вийти і відверто розказати про те, про що вони там говорять, – вважає політичний оглядач Громадського телебачення Максим Каменєв. – Тому що він зараз позиціонує себе як патріот, як людина, яка робить ставку на все українське, яка усіляко сприяє українській мові, армії, культурі, як антагонист Путіна. І тут оці контакти з Медведчуком, вони дисонують дуже».

Бізнесовий слід

Можливо, щільне спілкування Медведчука з президентом Порошенком може пояснити обмін заручниками? Адже заради звільнення українців з Росії приватний літак Віктора Медведчука став єдиним, якому російська та українська влади дозволили пряме авіасполучення між країнами. Не без допомоги спецслужб, адже голова СБУ Василь Грицак виняткову преференцію прямих перельотів пояснив виключно участю Віктора Медведчука у гуманітарній підгрупі у Мінську.

Утім, є один нюанс: останнім часом Медведчук визнає відсутність результатів у звільненні або обміні полоненими. Представниця України у мінських перемовинах, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко також каже, що Росія повністю заблокувала обмін і звільнення українських заручників.

«По суті, зараз Віктор Медведчук єдиний виконує функції перемовника. Тобто, за рахунок того, що він може безпосередньо зустрітися або поспілкуватися із Володимиром Путіним, і таку саму можливість має з президентом України Петром Порошенком»,– пояснює спецкореспондент Громадського телебачення Максим Каменєв.

У прес-службі Адміністрації Президента наполягають: Порошенко із Медведчуком зустрічаються тільки з приводу звільнення полонених.

«Президент провів кілька зустрічей із Медведчуком, на яких висловив незадоволення через затягування процесу звільнення українських політв'язнів Кремля, яких незаконно утримують у Росії та на окупованих нею територіях, і виключно для зрушення з мертвої точки цього питання», – йдеться у коментарі прес-служби АП програмі «Схеми».

Але «Схеми» з'ясували, що Віктор Медведчук використовує право прямого авіасполучення з Росією не лише у державних цілях, але й в бізнесових.

У 2016-му журналісти програми задокументували, як літаком Медведчука з Москви разом з Віктором Володимировичем прилетіли його близький та давній соратник, народний депутат від «Опозиційного блоку» Тарас Козак та бізнесмен Нісан Моїсеєв.

​Але ні один, ні другий не уповноважені брати участь у міждержавних комунікаціях щодо звільнення заручників. Натомість, обидва мають україно-російські бізнес-інтереси. Наприклад, нещодавно депутат Козак став офіційним власником українського телеканалу NewsOne.

Моніторинг пасажирів приватного літака Віктора Медведчука, який продовжує регулярно і напряму літати до Росії, показав: лише у 2018 році Тарас Козак літав разом із Медведчуком до Росії 8 разів, з яких 7 разів до Москви і один – до Анапи. Сам Медведчук від початку 2018-го літав до Росії 21 раз.

​«Схемам» вдалося дістати ще один доказ того, що своє виключне право прямого авіасполучення з Росією Віктор Медведчук використовує у власних бізнес-інтересах.

Відповідно до даних джерел журналістів, протягом 2018 року Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко на одному літаку напряму літали з Києва до Анапи разом із Наталією Лавренюк, яка є фігуранткою розслідуванні «Схем» «Нафта для куми Путіна» про бізнес дружини Медведчука в Росії.

​Журналіст Максим Савчук тоді встановив, що Лавренюк є серед акціонерів компанії «НЗНП ТРЕЙД», яка через низку кіпрських фірм належить дружині Медведчука Оксані Марченко. Ця фірма отримала право на видобуток нафти з одного з трьох найбільших родовищ на території Росії.

Нафтогазові друзі

Ввечері 3 вересня у аеропорті «Київ» з Москви, після зупинки у Мінську, прилетів літак гольфстрім G450 з бортовим номером T7-BRG. Серед його пасажирів: Тараса Козак, ще один чоловік та жінка.

За інформацією джерел «Схем», Тарас Козак лише у 2018 здійснив щонайменше 10 перельотів до Росії через білоруські міста Мінськ та Гомель. І усі ці польоти він здійснював на приватному літаку з бортовим номером T7-BRG.

​Із бізнес-терміналу летовища 3 вересня Козак вийшов у компанії бізнесмена Нісана Моісеєва. Можливо, спільний переліт з Москви депутата і бізнесмена є простим збігом?

Та вже через півтора місяці, 27 жовтня, журналісти «Схем» знову зафіксували їх тут разом. Вони знову прилетіли на одному літаку.

Можливо, після того, як Медведчук остаточно занурився в українську політику, його бізнес-питаннями став опікуватися давній соратник Тарас Козак? Саме про це можуть свідчити як їх спільні вояжі до Росію, так і спільні перельоти Козака з бізнесменом Нісаном Моісеєвим, котрий є саме тим бізнесменом, якого «Схеми» у 2016-му зафіксували разом з Медведчуком і Козаком в Жулянах, коли всі троє поверталися з Москви одним літаком.

​Моїсеєв є тим самим бізнесменом, який після початку російської гібридної війни на українському сході зміг стати власником частини російського нафтогазового бізнесу в Україні, адже антиросійські настрої змусили російські компанії продати свої активи тут (а це майже 150 заправок переважно під брендом ТНК, мережа нафтобаз та лисичанський нафтопереробний завод).

​Низка журналістських розслідувань вказувала, що за цією людиною насправді може стояти Віктор Медведчук. Журналістам програми «Схеми» вдалося зафіксувати їх спільний переліт, який став наочним підтвердженням зв'язку між Моїсеєвим та Медведчуком.

Тоді бізнесмен Моїсеєв переконував «Схеми», що російські активи – його, а Медведчук спростував зв’язок з цими компаніями.

«Із паном Медведчуком я знайомий давно, також як і з багатьма іншими російськими, українськими, європейськими, ізраїльськими, американськими публічними людьми та бізнесменами. Нас пов’язують дружні відносини, а не ділові. Ніякого відношення пан Медведчук до цих компаній не має. Вони належать мені. Я їх єдиний власник», – наголошував Моісеєв.

Паралельно з успіхом на ринку нафтопродуктів компанії Моїсеєва отримали перемогу на українському ринку скрапленого газу. А саме, монополізували поставки газу з Росії до України. І в цьому, схоже, їм теж «допомогла» українська спецслужба.

«Схеми» вже розповідали, як наприкінці 2016 року у імпортерів скрапленого газу почались проблеми з СБУ, мінекономрозвитку та на митниці. У той час як російська сторона синхронно почала сприяти конкретним компаніям, митна служба України разом із СБУ почали «різко звільняти територію» і тиснути на українських імпортерів скрапленого газу. А тоді і Федеральна служба експортного контролю Росії визначила «Протон» і його дочірні структури типу «Глуско» як єдиного експортера ресурсу «Роснєфти».

​Розслідування «Схем» тоді виявило, що ринок «зачистили» під чотири фірми, одна з яких «Глуско Україна» Нісана Моїсеєва і ще три через менеджерів також із нею пов’язані. Усі вони безперебійно і у великих обсягах почали ввозити в Україну газ «Роснєфті».

«Під яку людину могли бути такі синхронні дії і з того і з цього боку? Ну крім як прізвище Медведчук у мене ніяких асоціацій не було», – зауважує президент «Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леонід Косянчук.

Компанії Моїсеєва отримали практично монопольне право і можливість завозити в Україну не тільки російську нафту та російський скраплений газ, а й російське дизельне пальне. Так, за даними видання «Ліга бізнес», у березні 2016 року швейцарська компанія, яка пов’язана з оточенням Віктора Медведчука, отримала у власність актив, за який довгий час боролися Україна та Росія, – нафтопродуктопровід «Прикарпатзахідтранс».

«Ця магістраль нарощує прокачку. Швидше за все, у листопаді буде рекорд встановлений історичний. Чекаємо близько 280 тисяч тонн пального тільки для внутрішнього ринку. Тепер на ній заробляють компанії «Протон енерджі» і «Глуско Україна» Нісана Моїсеєва – авіа-попутника Віктора Медведчука та його найближчого соратника – Тараса Козака», – зазначає директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.

​«Функція «Протона» закінчується на кордоні, – зазначає спецкореспондент Громадського телебачення Максим Каменєв. – Далі пальне потрапляє по трубі в Україну. По суті, їх талант або їх сила міститься не в Україні. Вона – у здатності отримати такий контракт з «Роснєфтью». Без цього контракту не було б нічого, по суті».

І хоча бізнесмен Моісеєв відкидає зв’язок Віктора Медведчука з монопольним успіхом свого бізнесу, він будується на синхронному сприянні влади двох країн – Росії та України.

«Головний його актив – це його зв'язок із Володимиром Путіним і можливість вирішити якісь питання для бізнесу, – продовжує Каменєв. – І я думаю, що Віктор Медведчук дуже вдало капіталізує цей свій зв'язок. Коли він за можливість допомоги у вирішенні якихось питань може ставати партнером певних бізнесменів. Проте йому, як людині, яка прямо асоціюється в Україні з Володимиром Путіним, немає сенсу легалізувати це, тому що, якщо влада зміниться, наприклад, то зрозуміло, що у цієї компанії можуть виникнути проблеми. А так, якщо офіційної компанії немає, то і, напевне, що проблем у цієї компанії не буде. Тому він і не поспішає легалізовувати принаймні ті компанії, які пов’язують з ним».

Отже, після зміни влади та обрання Україною європейського вектору, Росія починає військову агресію саме за допомогою учасників конференцій «Українського вибору». Сам Медведчук отримує в Україні «особливий статус» – прямого перемовника з Путіним.

Під контроль оточення Віктора Медведчука переходять одразу декілька українських телеканалів.

Оточення Медведчука за згоди Росії та України отримує привілейоване становище на ринку нафтопродуктів та скрапленого газу.

А особисто Віктор Володимирович Медведчук, кум президента Росії Володимира Путіна, збирається балотуватися до Верховної Ради України. Він виступає за нову Конституцію, яка б закріпила федералізацію, перехід до парламентської республіки та новий статус Донбасу. Усе це можливо реалізувати саме в стінах українського парламенту.

І все це – під акомпанемент майже щотижневих прямих авіаперельотів до Росії та регулярних кількогодинних відвідин Адміністрації президента України Петра Порошенка.

«Я думаю, що ці люди, вони просто підігрують один одному, – припускає Максим Каменєв. – Тобто, Порошенко не заважає Медведчуку, а Медведчук досягає певних своїх цілей, в тому числі, і завдяки тому, що президент не заважає йому це робити».

Чи зміг би Медведчук за майже п’ять років війни з Росією стати тим, ким став зараз, якби йому були не раді у Кремлі або тут, у Адміністрації Петра Порошенка?

У прес-службі адміністрації президента на запит «Схем» відповіли, що Петро Порошенко «відкрито називає Росію країною-агресором», «не поділяє ідеї та політичні висловлювання Віктора Медведчука», «не мав, не має і не збирається мати жодних спільних бізнес-інтересів чи бізнесів» з Віктором Медведчуком.

«Президент також неодноразово заявляв, що готовий вести переговори з усіма, навіть з чортом, для того, щоб звільнити наших бранців», – запевняють на Банковій.

«Схеми» звернулися по коментарі і до Віктора Медведчука, Тараса Козака та Нісана Моісеєва. Утім, ніхто з них до виходу програми в ефір так і не прокоментував свої поїздки, візити та зв'язки.