Депутати Бакулін, Дунаєв та Іоффе вийшли з фракції «Опозиційного блоку» в парламенті

Три народні депутати Євген Бакулін, Сергій Дунаєв та Юлій Іоффе вийшли з фракції «Опозиційного блоку» в парламенті, повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Він додав, що в парламенті з’явилося міжфракційне депутатське об’єднання «Опозиційна платформа – За життя». Його співголовами стали народні депутати Юрій Бойко та Вадим Рабінович, яких 20 листопада виключили з фракції «Опозиційного блоку».

Народний депутат Вадим Новинський став головою фракції «Опозиційний блок», а його заступниками – Олександр Вілкул та Юрій Воропаєв.

9 листопада народні депутати Юрій Бойко і Вадим Рабінович з фракції «Опозиційного блоку» заявили, що підписали в кулуарах Верховної Ради угоду про створення спільної «Опозиційної платформи – За життя». Угода, серед іншого, передбачає висунення спільного кандидата на виборах президента.

Того ж дня ціла низка інших чільних діячів «Опозиційного блоку» розкритикувала заяву Бойка і Рабіновича про створення спільного політичного проекту з назвою «Опозиційна платформа – За життя» і висунення спільного кандидата на посаду президента України. За їхніми словами, ця заява була особистою ініціативою Бойка і вона не узгоджена з партією і не затверджена її рішеннями.

17 листопада голова політичної ради партії «За життя» Віктор Медведчук повідомив про висунення співголови партії «Опозиційний блок» Юрія Бойка кандидатом у президенти України.

Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Старт виборчої кампанії запланований на 31 грудня 2018 року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошено остаточний список претендентів на пост глави держави.

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