Бойко закликав до єдності «Опоблоку» після критики його рішення об’єднатися з Рабіновичем

Співголова опозиційної партії «Опозиційний блок» Юрій Бойко висловив сподівання, що його партія таки приєднається до оголошеного ним спільного проекту з партією «За життя» Вадима Рабіновича.

Переговори про це приєднання ще не завершені, і Бойко очікує на приєднання всієї його партії до проекту «Опозиційна платформа – За життя», сказав він увечері в ефірі телеканалу «112 Україна».

Він також додав, що єдиного кандидата на посаду президента України «Опозиційна платформа» висуне «після консультацій, після переговорів і після з’їздів партій».

Раніше 9 листопада інші чільні діячі «Опозиційного блоку» розкритикували рішення Бойка і Рабіновича створити спільний політичний проект із назвою «Опозиційна платформа – За життя» і висунути спільного кандидата на посаду президента України.

Зокрема, другий співголова «Опоблоку» Борис Колесніков заявив, що заява про створення цього проекту є «особистою ініціативою» Юрія Бойка, яка, за його словами, «не узгоджена з іншими членами «Опозиційного блоку» і не легітимізована з’їздом партії». Коментуючи повідомлення про висування Рабіновича на посаду президента України, Бойко також написав у фейсбуці, що його партія виступає за висування єдиного кандидата на виборах президента, «авторитетного представника промислових і підприємницьких кіл, місцевого самоврядування, що здатен перемагати на виборах, а не кандидата, що є підстилкою для нинішньої влади».

Так само й член фракції «Опозиційного блоку» у Верховній Раді, народний депутат Вадим Новинський заявив, що Юрій Бойко підписав угоду про об’єднання з партією «За життя» як приватна особа. Сам же «Опозиційний блок» ніяких рішень про це не ухвалював, заявив Новинський в інтерв’ю виданню «Українська правда».

Уранці 9 листопада народні депутати Юрій Бойко (фракція «Опозиційного блоку») і Вадим Рабінович (теж фракція «Опозиційного блоку» – з якого він вийшов і створив власну партію «За життя») заявили, що підписали в кулуарах Верховної Ради угоду про створення спільної «Опозиційної платформи – За життя». Угода, серед іншого, передбачає висунення в листопаді спільного кандидата на виборах президента. Відразу після оголошення про цю угоду політрада партії «За життя» ухвалила рекомендувати таким єдиним кандидатом її лідера Вадима Рабіновича, і він висловив подяку однопартійцям за таке рішення.

Попередніми днями, 4 листопада, головою політради партії «За життя» став лідер громадської організації проросійського спрямування «Український вибір» Віктор Медведчук, який раніше заявив про своє рішення приєднатися до цієї партії.