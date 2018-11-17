Медведчук повідомив про висунення Бойка кандидатом у президенти України

Голова політичної ради партії «За життя» Віктор Медведчук повідомив про висунення співголови партії «Опозиційний блок» Юрія Бойка кандидатом у президенти України.

«Рада «Опозиційної платформи – За життя» одноголосно висунула кандидатуру Юрія Бойка для участі в президентських виборах», – мовиться в повідомленні на сайті політичної сили у п’ятницю, 16 листопада.

«Наше об'єднання… буде на президентських, парламентських і місцевих виборах представляти інтереси жителів Південного Сходу, російськомовного населення і всіх тих, хто розуміє необхідність кардинальної зміни політики нинішньої влади», – заявляє Медведчук.

У партії «Опозиційний блок», яка, за твердженнями Юрія Бойка, нібито входить до «Опозиційної платформи – За життя», на цей час іще не коментували цієї заяви.

9 листопада народні депутати Юрій Бойко (фракція «Опозиційного блоку») і Вадим Рабінович (теж фракція «Опозиційного блоку» – з якого він вийшов і створив власну партію «За життя») заявили, що підписали в кулуарах Верховної Ради угоду про створення спільної «Опозиційної платформи – За життя». Угода, серед іншого, передбачає висунення спільного кандидата на виборах президента.

Того ж дня ціла низка інших чільних діячів «Опозиційного блоку» розкритикувала заяву Бойка і Рабіновича про створення спільного політичного проекту з назвою «Опозиційна платформа – За життя» і висунення спільного кандидата на посаду президента України. За їхніми словами, ця заява була особистою ініціативою Бойка, що є співголовою «Опозиційного блоку», і вона не узгоджена з партією і не затверджена її рішеннями.

«Південний схід» України – поняття, яке почав широко застосовувати Кремль навесні 2014 року, коли там сподівалися окупувати всю згадану частину України, яку представляли як нібито єдине російськомовне і проросійське ціле. Віктор Медведчук у своїх публічних виступах часто повторює цю та інші тези Кремля.

Центральна виборча комісія заявила раніше цього тижня, що дочасна агітація на президентських виборах не врегульована законодавчо. Водночас у ЦВК закликали всіх суб’єктів виборчого процесу «утриматися від дочасної агітації» та «неухильно дотримуватися загальновизнаних міжнародних стандартів проведення виборів».

У комісії нагадали, що передвиборна агітація розпочинається кандидатом на пост президента України наступного дня після дня його реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується о 24-й годині останньої п’ятниці перед днем виборів.

Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Старт виборчої кампанії запланований на 31 грудня 2018 року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошено остаточний список претендентів на пост глави держави.

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