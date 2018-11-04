Медведчук став головою політради партії Рабіновича

Лідер громадської організації проросійського спрямування «Український вибір» Віктор Медведчук став головою Політичної ради проросійської партії «За життя» на чолі з народним депутатом Вадимом Рабіновичем. Рішення про це ухвалив позачерговий з’їзд партії, перший етап якого відбувся в Києві, інформують прес-служби партії і руху.

Як мовиться в повідомленнях, рішення про обрання Медведчука на високу партійну посаду було ухвалене одноголосно.

Відповідно до статуту партії, Політична рада є її найвищим керівним органом у період між з’їздами, а голова Політради за своїми повноваженнями є фактично другою особою після голови партії.

Медведчук, виступаючи на з’їзді партії «За життя» після обрання, заявив, зокрема, про «згубний вплив реформ, які здійснюють євроінтегратори і які призвели до зубожіння громадян за останні чотири роки», – повідомили в «Українському виборі».

В організації також навели слова Медведчука на з’їзді партії про те, що «переговори, які ведуться протягом останніх місяців, мають стратегічний характер і спрямовані на об’єднання політичних сил для представлення інтересів Південного Сходу, російськомовного населення і людей, які розуміють необхідність кардинальної зміни курсу розвитку країни». Про які саме переговори йдеться, в повідомленні не уточнено.

У програмі партії «За життя» йдеться про необхідність збудувати соціалізм в Україні і стверджується, що «вибір партії – проукраїнська політика, позаблоковий статус, міжнародне партнерство!» Але чільні діячі партії, починаючи з її голови Вадима Рабіновича чи народного депутата Євгена Мураєва, який очолював політраду партії донедавна (він вийшов із неї наприкінці вересня), неодноразово виступали з заявами проросійського змісту. Віктор Медведчук наприкінці липня повідомив про рішення приєднатися до партії «За життя» Вадима Рабіновича, заявивши, що своєю метою бачить «мир на Донбасі й відновлення стосунків із Росією».

Публічна позиція Віктора Медведчука, відомого також як кум президента Росії Володимира Путіна, часто повторює позицію Кремля. Зокрема, у згаданому вище його виступі на з’їзді партії «За життя» він повторив кремлівську формулу про «Південний Схід України» – регіон, який Москва сподівалася окупувати на початку 2014 року, а нині виставляє як частину України, де нібито триває конфлікт. Маніфест його руху «Український вибір – Право народу» передбачає, серед іншого, повернення України на «східний вектор інтеграції», зокрема, до Євразійського економічного союзу під проводом Росії.