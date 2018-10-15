Мостова: Медведчук – чесний ворог, який «щиро ненавидить все українське»

Юлія Мостова, український журналіст і головний редактор газети «Дзеркало тижня», відома як одна з найповажніших журналістів країни. Її журналістський досвід, за її словами, «на 24 дні старший від нашої країни». У тригодинному інтерв’ю у програмі «В гостях у Дмитра Гордона» Мостова розповідає про те, чому корупція – проблема номер два в Україні, та дає оцінку деяким ключовим гравцям президентських та парламентських перегонів.

Всі лають владу, але починати треба з себе

Дмитро Гордон зауважив, що в Україні прийнято лаяти владу – всі це роблять, проте ніхто не думає про те, що він також в чомусь винен. На питання про те, чи українська риба гниє з голови, чи все ж з хвоста, Юлія Мостова відповіла: «Влада і державний організм як такий несуть набагато більшу відповідальність, ніж клітини, з яких він складається і які його туди визначають. Але хворі всі, насправді всі».

І зміни, на її думку, потрібно починати з себе.

Але хто в цьому винен, запитує Гордон: ті, хто за гроші обирає цю владу, яка потім продовжує красти, або ж сама влада?

Влада несе більшу відповідальність. Але якраз всі наші біди від нас самих

«Влада, безумовно, несе більшу відповідальність, – зауважує журналістка, – тому що вона має подавати приклад. Але якраз всі наші біди від нас самих. А ось їхнє погіршення, загострення, їхня хронічна форма – це вже від влади. І від того нам тоді вже всім боляче. Це все дуже взаємопов’язано».

Що таке українська політика?

«Несистемність, безвідповідальність, жадібність і втрата класу – це те, що становить на сьогоднішній день українська політика», – переконана Мостова. Гордон запропонував додати в цей перелік також «тотальну зраду», що, на думку Мостової, і так зрозуміло, проте це радше є неможливість домовлятися і нести відповідальність.

Корупція – не найбільша проблема України. Тоді що?

«Я не вважаю, що корупція є проблемою номер один в нашій країні. Я вважаю, що корупція – це проблема номер два», – зазначила Мостова. А деградація – падіння професійного рівня, на всіх рівнях та в усіх професіях – від журналістики до спецслужб, – проблема номер один, вважає журналістка.

Гордон також попросив Мостову описати колишніх президентів України і деяким ключовим гравцям президентських перегонів.

Петро Порошенко – «найменш щирий політик»

Свого часу я писала, що на політичному рентгені Порошенка немає кісток

«Свого часу я писала, що на його [Порошенка] політичному рентгені немає кісток», – каже Мостова. Під цими словами вона мала на увазі те, що Порошенко, на її думку, не має принципів.

Вона згадує, як у 2013 році – за кілька місяців до Майдану – вони зустрічалися із Порошенком у ресторані, і він попросив її допомогти йому «повернутися у велику гру», на що вона йому відмовила. «Я не допоможу, бо вважаю вас найменш щирим політиком серед усіх, кого я знала за всі роки моєї професії», – згадує свою відповідь Мостова.

У 2015 році Порошенко «мене запросив… йому треба було скласти враження, що він готовий відповісти на всі мої запитання». «Я думала орбіти його намалювати. Потім зрозуміла: орбіт немає, є якась комета, великий хвіст космічного сміття… А там Пасінюк, Григоришин, Кононенко, Медведчук – ось, власне, й всі орбіти», – розповідає журналістка.

Юлія Тимошенко – «вже не людина»

Раніше, за словами журналістки, із Юлією Тимошенко їх пов’язували дружні відносини. На запитання Гордона про те, чи гарна Тимошенко людина, Мостова відповіла: «Вона не людина. Вона була людиною. І я любила в ній ці залишки. Але вона вже не людина».

«Юля – масштабне явище. Вона дуже талановита і яскрава оболонка. І я ніколи не знаю, чим вона буде наповнена. Колись я сказала про Тимошенко, що Тимошенко – це ядерна енергія, вона може бути і бомбою і мирним атомом. Одна частина – сподобалася, друга – не сподобалася. Якісь німці навіть написали цілу книгу на спростовання цього тезису», – сказала Мостова.

Павло Лазаренко – «заслужив на все, що з ним сталося»

«Брила, – описує Лазаренка Мостова, – така колгоспна. Авжеж, «матёрый человечище»…Він у своїй реальності не те що на землі стоїть, він вкопаний в неї». Та, на її думку, свого останнього слова він ще до кінця не сказав.

«Я не зловтішаюся, але вважаю, що все, що з ним сталося, він заслужив. Він не був просто жадібним політиком. Він був системним, і його кримінальне крило було жахливим», – зауважила Мостова.

Віктор Медведчук – «ненавидить усе українське»

«Це чесний ворог. Це ворог. Але відкритий. Але, знаєте, чесний політик – це той, який продається один раз», – схарактеризувала Віктора Медведчука Мостова.

Медведчук цілком щиро, на мою суб’єктивну думку, ненавидить усе українське

«Медведчук цілком щиро, на мою суб’єктивну думку, ненавидить усе українське», – вважає журналістка. Він – впливова людина із комплексним ресурсом, яка має «під пальцями канали, ЗМІ, АТО-шні організації якісь радикалізовані, тощо».

Знову Порошенко – перший серед олігархів

Олігарх, на думку Мостової, – це не та людина, яка має більше від мільярда доларів. Пінчука, наприклад, до олігархів вона не залічує вже давно – мовляв, він не має політичного загону.

«В моїй уяві у нас серед олігархів залишилися Порошенко, Коломойський, і то, він у нас вже не залишився, судячи з того, що він зняв офіс в Ізраїлі і перебрався туди. Фірташ, і Ахметов».

Порошенко, на думку Мостової, зараз – перший олігарх.

Анатолій Гриценко – порядна людина

Із недоліків Анатолія Гриценка – чоловіка Мостової, який є одним із потенційних кандидатів у президенти України, – вона називає те, що він порядна людина. «Це додатковий податок. І той, хто його платить, той рідко виграє», – зазначає Мостова. «Страшним недоліком» Гриценка вона називає те, що він «завжди має рацію».

Світова політика: «світ ніби залишився без дорослих»

Мостова за свою кар’єру мала нагоду поговорити із провідними політиками світу, серед яких колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер і американський геостратег Збіґнєв Бжезинський.

«Я вважаю, що час титанів у світовій політиці закінчився. Світ зараз узагалі ніби залишився майже зовсім без дорослих. Коли лідерів держав обирають технології – береться тарган, на нього правильно направляється світло, гроші, політологічні рекомендації – він стає левом. І народ… бачить цю тінь, бачить цю проекцію, і його заносить. Але ж справа в тому, що від цього його сутність не змінюється. Він же все одно тарган, розумієте? І саме такі ж рішення він і ухвалює. І це, на жаль, по всьому світу», – вважає Мостова.