Поліція Києва взялася за напад на «офіс Медведчука»

Поліція Києва працює над справою про пошкодження будівлі, де, на думку нападників із радикальних націоналістичних організацій, розташований «офіс Віктора Медведчука».

Як повідомив відділ комунікації поліції Києва, коли до чергової частини надійшло повідомлення, що невідомі в масках б’ють вікна та роблять написи на будівлі на вулиці Івана Франка, на виклик направили наряди патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції. Але На момент прибуття поліцейських на виклик правопорушники розбіглися.

«Наряди виявили написи на фасаді, пошкоджені вікна та ролети, також, зі слів охоронців, у приміщення закинули, імовірно, димові шашки», – мовиться в повідомленні.

«Слідчо-оперативна група проводить огляд. Поліцейські також вивчають записи у мережі інтернету, на яких зафіксовані події під вказаною будівлею. Після проведення перевірки буде визначена правова кваліфікація інциденту», – заявили в київській поліції.

Раніше 14 жовтня представники радикальних націоналістичних організацій влаштували напад на приміщення на вулиці Івана Франка в Києві, яке вони вважають офісом проросійського діяча Віктора Медведчука.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, нападники пошкодили захисні ролети на вікнах, побили шибки і кинули всередину приміщення кілька димових шашок. На стіні будинку написали «Слава нації» і «Смерть ворогам».

Про напад одним із перших повідомив і один із лідерів організації «С14» Євген Карась. Він оприлюднив у фейсбуці відеозапис нападу й заявив, що його здійснили представники організацій «С14» і «Традиції і порядок». Організація «Традиції і порядок» теж опублікувала відеозапис нападу, але не стала прямо заявляти про свою причетність.

Водночас у коментарях до допису Карася звернули увагу, що офіс Медведчука розташований в іншому місці. Там, де відбувся напад, міститься офіс СДПУ(о) – Соціал-демократичної партії України (об’єднаної). Медведчук у 1998–2007 роках очолював цю партію.

Це вже не перший напад членів радикальних українських організацій на приміщення, які вони вважають офісами Медведчука.

На напад відреагували і у проросійському русі «Український вибір», що його Віктор Медведчук очолює нині. На сайті організації, який ведеться російською мовою, нападники названі «неонацистами». Сам напад, як стверджується на сайті, – це «помста Вікторові Медведчуку», його рухові, а також партії «За життя» бізнесмена Вадима Рабіновича, до якої Медведчук вирішив приєднатися, – за його нібито «принципову позицію, спрямовану на встановлення миру на Донбасі, відновлення територіальної цілісності країни, нормалізацію відносин із Росією та країнами СНД, підвищення рівня життя людей за рахунок реальних, а не уявних економічних реформ». «Партія війни», що робить ставку на антиросійську істерію і насильницькі, бандитські методи політичної боротьби, не хоче допустити торжества ідеї миру, яку підтримує абсолютна більшість українців», – твердить рух.

Віктор Медведчук, який очолює проросійський рух «Український вибір», відомий також як кум президента Росії Володимира Путіна. Його публічна позиція часто повторює позицію Кремля. Зокрема, в недавньому виступі він заявляв, що не вважає Росію агресором – за його словами, навпаки, Україна має бути вдячна Росії за її дії на Донбасі, спрямовані, мовляв, на залагодження тамтешнього конфлікту. Він також визнав Крим фактично російським, хоча й згадав про визначення статусу півострова в українському законодавстві (але промовчав про невизнання «російського статусу» Криму в міжнародному праві).