Медведчук виступив із позицій Кремля на телебаченні в Росії

Лідер українського проросійського руху «Український вибір» Віктор Медведчук виступив у суботу, 6 жовтня, в ефірі російського телеканалу «ТВ Центр» із низкою заяв стосовно України, що майже повністю збігаються з позицією Кремля.

Політик, який також є кумом президента Росії Володимира Путіна, зокрема, заявив, що не вважає Росію агресором щодо України – навпаки, за його словами, Україна має бути вдячна Росії за її дії на Донбасі.

«Я не вважаю, що Росія – агресор», – сказав він і пізніше повторив: «Термін «агресор» – для мене пропагандистський штамп, а не реальність». Саме до «пропагандистських штампів» Медведчук залічив і рішення Верховної Ради України офіційно визнати Росію агресором.

Крім того, заявив Медведчук, українська сторона має бути вдячна російській за те, що та «добровільно взяла на себе обов’язки посередника, це раз, і сторони, що здійснює вплив на «невизнані республіки» «ДНР» і «ЛНР» та їхнє керівництво, це два».

Стосовно окупованого Росією Криму Медведчук заявив, що, «відповідно до чинного українського законодавства, Конституції, Крим – територія України, але де-факто це сьогодні Росія». При цьому він наголосив, що – і «це не таємниця ні для кого в Україні» – він і досі відпочиває у Криму і буде відпочивати й далі.

А про майбутні вибори в Україні він розповів, що нині йдуть переговори про створення політичного об’єднання «Опозиційного блоку» і партії «За життя» Вадима Рабіновича, про готовність приєднатися до якої Віктор Медведчук заявив наприкінці липня. «Я хочу, щоб це об’єднання відбулося, бо воно буде представляти інтереси південного сходу і російськомовного населення», – сказав він.

Згадка про українське законодавство щодо Криму – чи не єдине зі згаданих тверджень Медведчука, що не збігається прямо з лінією Кремля: Москва стверджує, ніби окупований на порушення міжнародного і українського права півострів «увійшов до Росії і возз’єднався з нею законно» і що ні про яку можливість змінити «російський статус Криму» не може бути й мови.

Росія також заперечує свою роль агресора щодо України, а свою гібридну агресію на Донбасі називає «внутрішньоукраїнським конфліктом» чи «громадянською війною в Україні». Відтак Росія не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі, як і стороною мінських домовленостей щодо врегулювання в регіоні. Москва твердить, ніби є лише «гарантом» цих угод і «посередником» між владою України і підтримуваними Росією й підконтрольними їй збройними сепаратистськими угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні незаконними і терористичними.

Москва також називає ці угруповання, які претендують на якусь «державність» і мають слово «республіка» у своїх назвах, і захоплені ними наразі частини Донецької і Луганської областей «невизнаними республіками Донбасу», хоча обидва угруповання, всупереч назвам, не мають ніякого державного чи квазідержавного статусу.

Іще один із кремлівських штампів, виголошених Медведчуком, – це «південний схід України». У Москві ці слова використовують на позначення частини України, де нібито нині триває конфлікт, хоча окупованими є лише Крим і близько третини Донеччини і Луганщини. Визначення «південний схід України» у заявах Москви виникло навесні 2014 року, коли у планах Кремля було окупувати всю південно-східну частину України.