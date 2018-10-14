Радикали влаштували напад на «офіс Медведчука» в Києві (відео)

Представники радикальних націоналістичних організацій влаштували напад на приміщення в Києві, яке вони вважають офісом проросійського діяча Віктора Медведчука.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, нападники пошкодили захисні ролети на вікнах, побили шибки і кинули всередину приміщення кілька димових шашок. На стіні будинку написали «Слава нації» і «Смерть ворогам».

Як сказав один із охоронців будівлі, нападників було «близько ста».

Про напад повідомив і один із лідерів організації «С14» Євген Карась. Він оприлюднив у фейсбуці відеозапис нападу й заявив, що його здійснили «якісь невідомі історики» з організацій «С14» і «Традиції і порядок» – мовляв, таким чином вони «нагадують Медведчуку за Стуса і покривання утримування Путіним українських в’язнів».

Організація «Традиції і порядок» теж публікує відеозапис нападу, але пише, що його здійснили «невідомі активісти».

Водночас у коментарях до допису Карася звертають увагу, що офіс Медведчука розташований в іншому місці. Там, де відбувся напад, натомість міститься офіс СДПУ(о). Медведчук у 1998–2007 роках очолював цю Соціал-демократичну партію України (об’єднану).

Це вже не перший напад членів радикальних українських організацій на приміщення, які вони вважають офісами Медведчука.

Віктор Медведчук, який очолює проросійський рух «Український вибір», відомий також як кум президента Росії Володимира Путіна. У минулому він як радянський адвокат був захисником на процесі проти поета-дисидента Василя Стуса, якого, за даними стенограми процесу, фактично не захищав. Крім того, Медведчук є одним із представників України у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі, де бере участь у переговорах щодо визволення утримуваних осіб; останнім часом ці переговори давали мало результатів.