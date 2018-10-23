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Внеблоковый статус Украины – мечта или реальность? Насколько корректно говорить о возможности нейтралитета в условиях войны с Россией? В Европе даже теоретически нейтральные государства все же входят в систему коллективной безопасности, говорят эксперты, и сотрудничают с НАТО. Сможет ли Украина «спрятаться» за нейтралитетом, если ее границы и суверенитет уже нарушены крупнейшим соседом?

Впервые про отмену внеблокового статуса Украины заговорил не Петр Порошенко и даже не Виктор Ющенко, с которым принято связывать евроинтеграционный курс страны. Еще в 2002 году президент Леонид Кучма подписал указ Совета национальной безопасности о вступлении страны в НАТО, отказавшись таким образом от задекларированного еще в советское время принципа военной нейтральности будущей независимой Украины.

В 2010 году, однако, парламент принял новый закон о принципах внутренней и внешней политики, где Украину снова назвали внеблоковым государством, а норму о стремлении в НАТО исключили. После российской аннексии Крыма и развязывания пророссийскими боевиками войны на Донбассе, в декабре 2014 года украинский парламент отказался от внеблокового статуса. В марте 2018 года НАТО признало за Украиной статус так называемого «аспиранта» – к 2020 году страна должна завершить реформирование вооруженных сил.

«Сегодня наконец-то можно говорить о понимании со стороны стран-членов Альянса того, что Украина изменила свое внутреннее законодательство и обозначила своей стратегической целью членство в НАТО», – заявляла тогда вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфирах украинских телеканалов.

Сегодня представители и старых, и новых политических проектов все чаще говорят о возврате к внеблоковому статусу Украины. Такие заявления звучат и от представителей «Оппозиционного блока», который объединил бывших членов Партии регионов, и от лидера партии «Наши» Евгения Мураева, и от лидеров партии «Основа» Сергея Таруты и Андрея Николаенко, и от Вадима Рабиновича с Виктором Медведчуком из партии «За жизнь». Но как живут в современном мире внеблоковые страны?​

​Движение несвязанных военными обязательствами стран зародилось после смерти Сталина в 1950-е годы по инициативе лидеров Югославии – Броза Тито, Индии – Джавахарлала Неру и Египта – Гамаля Абделя Насера. При этом Египет уже через 10 лет стал одним из крупнейших получателей советской военной помощи на ближнем востоке, а сегодня является одним из основных получателей военной помощи от США – в сентябре арабской стране выделили 1,2 миллиарда долларов. Даже Украина, войска которой ведут постоянные боевые действия, получит в пять раз меньше.

В западной Европе нейтральными считаются считанные крупные государства – Австрия, Ирландия, Финляндия, Швейцария и Швеция. При этом Австрии приходилось неоднократно вносить поправки в этот статус для участия в военных операциях по мандату ООН и НАТО, а Швеция предоставляла НАТО свои военные самолеты для операции в Ливии. Финляндия, также не являющаяся членом НАТО, в последние годы активизировала военное сотрудничество со США – крупнейшей страной-членом военно-политического альянса.

В современных условиях, учитывая состояние дел в России, оставаться внеблоковым нельзя

Нейтральной остается Сербия – сотрудничая с НАТО, это балканское государство принимает участие в военных учениях совместное с Россией – последние прошли в октябре на территории самой Сербии. По мнению военного эксперта Игоря Козия, ее нейтральность обусловлена во многом ментальностью – Сербия играла ведущую роль внутри существовавшей до 2003 года Югославии, и сегодня Россия продолжает влиять на внешнюю политику балканской страны.

«Опыт Сербии нам ничем не пригодится, потому что по большому счету она до сих пор находится в орбите влияния Российской Федерации. К сожалению, ей не удалось достичь уровня необходимого для статуса кандидата в НАТО. В современных условиях, учитывая состояние дел в России, оставаться внеблоковым нельзя», – говорит Козий.

Другая нейтральная страна, Финляндия, также находилась под влиянием Советского союза, продолжает Козий, однако в последнее время там также рассматривают возможность вступления в НАТО, обсуждают этот вариант и в Швеции. Причина – большие расходы на обеспечение безопасности своей страны в условиях гибридной войны.

Провозглашенный нейтралитет не является гарантией безопасности, утверждает политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. Для успешного нейтралитета необходимо признание других стран – если нейтральной Швейцарии удалось не впускать на свою территорию вражеские войска, то нейтральную Бельгию дважды оккупировали, напоминает эксперт. В условиях Украины все еще хуже – международное право уже нарушил крупнейший и наиболее опасный сосед Украины, Россия.

Мы уже в состоянии войны и внешней агрессии. В этих условиях говорить о каком-то нейтралитете или внеблоковом статусе – преступно по отношению к безопасности собственной страны

«Поэтому никакие международные правовые гарантии нам ничего не гарантируют – мы уже в состоянии войны и внешней агрессии. В этих условиях говорить о каком-то нейтралитете или внеблоковом статусе – это, как минимум наивно, а фактически – преступно по отношению к безопасности собственной страны», – заявил Горбач.

Заявить о своей нейтральности сегодня – это отказаться от союзников без гарантий безопасности. Именно статус внеблокового государства и спровоцировал Россию на агрессию, считает эксперт, он демонстрировал слабость Украины. Даже нейтральные государства Западной Европы – нейтральны только условно, поскольку являются членами Евросоюза и сотрудничают с НАТО в той или иной степени.

Соцопросы показывают, что украинцы скорее готовы вступить в НАТО, чем оставаться без поддержки – по состоянию на августа эту идею поддержало почти 42% опрошенных фондом «Демократические инициативы», однако сторонников внеблоковости тоже хватает – около 35%. За год сторонников Альянса стало меньше примерно на 6%, а внеблоковости – больше примерно на те же 6%.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)