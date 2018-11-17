Радіо Свобода знайшло матеріали КДБ щодо родини Віктора Медведчука

Працюючи з архівно-слідчими матеріалами щодо репресованих українців, Радіо Свобода знайшло та проаналізувало справу батька Віктора Медведчука Володимира та низку раніше невідомих документів КДБ, пов’язаних з нею.

Журналісти встановили, що засуджений у 1944-му на 8 років таборів і 4 роки обмеження у правах Володимир Медведчук під час німецької окупації його рідного села Корнин, що на Житомирщині, добровільно пішов працювати в райуправу, де був статистиком у земельному відділі, а потім рахівником у фінвідділі. Зі слів ще одного підозрюваного в цій справі Валентина Превара, Медведчук також два тижні працював у нього, начальника трудового відділу, писарем.

Радянський суд ухвалив вирок батьку Віктора Медведчука за співпрацю з ОУН. Утім, журналісти на підставі аналізу архівних документів встановили, що він, якщо і був у націоналістичному підпіллі, то мав незначну роль.

Окрім того, авторам розслідування вдалося знайти матеріали, які доводять, що справою Володимира Медведчука цікавилася не тільки радянська, а згодом і українська військові прокуратури, але й МВС УРСР, ГПУ і неодноразово Комітет державної безпеки СРСР.

«Враховуючи, що Володимир на той час уже помер, цими документами, очевидно, цікавилися вже з огляду на його синів», – зазначають журналісти.

Наприклад, у 1978 році справу Володимира Медведчука піднімали саме через діяльність його сина Віктора, який у той час розпочинав свою кар’єру як адвокат Київської міської колегії адвокатів. Такий висновок автори розслідування роблять на підставі того, що справу вивчали представники 5-го управління Комітету держбезпеки, яке, зокрема, займалося дисидентами, і пізніше Віктор Медведчук уже сам брав участь у політичних процесах над інакодумцями як державний захисник.

«Починаючи з 1978 року і аж до розпаду СРСР, ім’я Віктора Медведчука неодноразово згадувалось в оперативному внутрішньому листуванні кадебістів, і деякі з її епізодів дають підстави припускати, що такий інтерес КДБ до цієї персони міг бути невипадковим», – зазначають журналісти.

Сам Віктор Медведчук натомість неодноразово заявляв про те, що саме через минуле його батька він не міг досягнути за часів СРСР того, чого хотів.

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