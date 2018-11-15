ЦВК попередила про неприпустимість дочасної агітації на виборах президента

Центральна виборча комісія заявила 15 листопада, що дочасна агітація на президентських виборах не врегульована законодавчо. Водночас у ЦВК закликали всіх суб’єктів виборчого процесу «утриматися від дочасної агітації» та «неухильно дотримуватися загальновизнаних міжнародних стандартів проведення виборів».

«ЦВК не має юридичних інструментів щодо заборони дочасної агітації. Але нагадує, що вона є частиною суспільних правовідносин, яка регламентується не юридичними, а моральними нормами. Така практика як дочасна агітація може призвести до порушення принципу рівності», – вказано в заяві Центрвиборчкому.

Також у комісії нагадують, що передвиборна агітація розпочинається кандидатом на пост президента України наступного дня після дня його реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується о 24-й годині останньої п’ятниці перед днем виборів.

Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Старт виборчої кампанії запланований на 31 грудня 2018 року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошено остаточний список претендентів на пост глави держави.