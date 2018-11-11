Медведчук: ОРДЛО повинні мати власний уряд і парламент, із бойовиками треба домовлятися

Лідер проросійського руху «Український вибір», голова політради партії «За життя» Віктор Медведчук заявив, що окремі райони Донецької і Луганської областей повинні мати у складі України автономію з власним урядом і парламентом, що необхідний «прямий діалог із Донецьком і Луганськом», а миротворчі сили ООН мали б тільки охороняти місію ОБСЄ з обов’язкової згоди бойовиків. Саме такої позиції з цих питань дотримується і Кремль.

Як заявив Медведчук в ефірі телеканалу «112 Україна», для того, щоб виконати «головне завдання – повернути Донбас в Україну і Україну на Донбас», необхідні «політична воля української влади» і «прямий діалог із Донецьком, із Луганськом і з Москвою». «Якщо не буде сьогодні прямого діалогу з Донецьком і Луганськом української влади чи інших представників, … ніяких домовленостей про повернення цих територій і людей, які живуть на цих територіях, не буде», – сказав він в інтерв’ю, яке вів російською мовою.

За словами Медведчука, він має власний «мирний план», який передбачає для окупованих територій «особливий статус». «Я бачу цей особливий статус у наданні їм автономії, можливості створити свій уряд, свій парламент, але автономія у складі України», – заявив він.

Віктор Медведчук також згадав, як президент Росії Володимир Путін виступив за власну версію миротворчої місії ООН для окупованої частини Донбасу – головною метою якої було б забезпечення безпеки працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Він висловив жаль, що з цим проектом не згодні у світі.

Він також стверджував, що вводити таку місію навіть на лінію дотику між неконтрольованими і контрольованими урядом територіями «можна тільки зі згоди тих, хто перебуває в Донецьку і Луганську». «Тим більше, що Москва висловлює з цього приводу тверду позицію, і я як людина, яка вела переговори на цю тему в Москві, добре знаю їхню позицію, яку висловлював публічно президент Росії», – додав Медведчук і знову повторив вимогу Москви про «прямий діалог між Києвом і Донецьком та Луганськом».

Медведчук, відомий також як кум Путіна, вже не вперше публічно виступає в засобах інформації з позицій Москви і Кремля.

У Москві говорять про необхідність для Києва виконати обов’язки за мінськими домовленостями і йти на «прямий діалог із Донецьком і Луганськом», маючи на увазі підтримуваних і спрямовуваних Росією бойовиків на окупованій частині Донбасу. При цьому в Москві заявляють, що Росія не має ніяких обов’язків, бо, мовляв, не є стороною домовленостей. Тим часом усі три мінські домовленості уклали саме Україна, Росія і ОБСЄ, представники підтримуваних Росією сепаратистів підписалися під ними в неофіційному статусі.

І Київ, і Захід наголошують, що переговори з бойовиками, угруповання яких визнані в Україні незаконними і терористичними, неможливі – зокрема, й будь-яке узгодження з ними подробиць можливої місії ООН. У Києві й на Заході звертають увагу, що збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР» є не стороною конфлікту, а лише представниками «окупаційних адміністрацій Росії», і діють за вказівками Москви. Тим часом саме Росія є стороною російсько-українського конфлікту, хоча намагається подати свою агресію як «внутрішньоукраїнський конфлікт». У Росії ж прагнуть такого варіанту врегулювання конфлікту, який надав би підтримуваним і керованим Москвою проросійським сепаратистам на окупованій частині Донбасу щонайширшу незалежність від української влади і при цьому з вирішальним голосом у визначенні внутрішньої і зовнішньої політики України.

Росія домагається створення місії ООН на Донбасі в обмеженому форматі – тільки для охорони беззбройних працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, в першу чергу поблизу лінії контакту. Україна і її західні союзники відкидають такий підхід, що означав би замороження нинішнього конфлікту, і вимагають створення місії, що взяла б під контроль усю окуповану частину українського Донбасу, обов’язково включно з кордоном із Росією, і мала б широкий миротворчий мандат. Росія у відповідь блокує розгляд пропозицій України і Заходу.

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