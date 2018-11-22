Медведчук і Порошенко зустрічалися вдома в президента – «Схеми»

Лідер проросійської організації «Український вибір – право народу» регулярно їздить на Банкову в адміністрацію президента України Петра Порошенка, йдеться у розслідуванні журналіста програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») Михайла Ткача «Порошенко та Медведчук. Спільники?».

Окрім того, журналісти зафіксували неафішований візит Медведчука до приватної оселі президента в Козині.

​Протягом чотирьох місяців спостереження за візитерами президента «Схеми» помітили, що Віктор Медведчук регулярно приїжджає до Адміністрації голови держави. А напередодні запровадження Росією санкцій проти українських громадян і компаній Порошенко і Медведчук зустрічалися щонайменше двічі – в адміністрації президента (24 жовтня) і вдома в Порошенка у Козині (27 жовтня).

Щоразу зустрічі проросійського політика й українського президента намагалися утаємничити – працівники Управління державної охорони і Національної поліції вчиняли спроби запобігти фіксації цих фактів журналістами.

​Утім, «Схеми» таки зафільмували приїзд кортежу Медведчука безпосередньо додому до президента.

Журналісти прослідкували за кортежем Порошенка від його адміністрації, з вулиці Банкової, до маєтку в Козині, де мешкає президент. По дорозі «Схеми» стали свідками того, як автівки, якими користується Віктор Медведчук, проїхали слідом за кортежем президента і зупинилися біля гостьових воріт його будинку.

​

​Прямо перед заїздом до маєтку президента журналістів із застосуванням спецзасобів зупинили поліцейські. Свої дії вони пояснили тим, що на авто «Схем» начебто є орієнтування. Також поліцейські цікавилися, ким і де працюють журналісти.

– Ми щось порушили? Просто ми поспішаємо.

– Куди ви поспішаєте? Десь працюєте, чи що?

– Яка різниця? На нас чекають.

– Просто ви говорите, що кудись поспішаєте. Які питання?

– Це які у вас є питання?

– Десь працюєте, чи що?

– Перевірте, будь ласка, зробіть свою роботу. І якщо не маєте питань, відпустіть нас, тому що нам потрібно їхати.

Поки «Схеми» спілкувалися з поліціянтами, кортеж Медведчука доїхав до будинку Порошенка та припаркувався біля гостьових воріт.

Через декілька годин авто супроводу Медведчука покинуло будинок президента, але не через гостьові, а додаткові ворота.

Під час зйомок виїзду Медведчука від Порошенка одна з автівок кортежу президента намагалася перешкодити відеофіксації – водій засліпив журналістів фарами.

​Політичний оглядач і спецкореспондент «Громадського» Максим Каменєв вважає, що про подібні зустрічі та їхні результати президент України має публічно звітувати суспільству.

«Саме Медведчук як незмінний ключовий представник інтересів Володимира Путіна в Україні – стояв біля витоків проросійського сепаратизму в Україні. А президент Порошенко як верховний головнокомандувач – тепер направляє на схід армію захищати українські землі та відвойовувати уже захоплені міста та села. Тож публічно вони – щонайменше, політичні опоненти, якщо не вороги. Брудна українська політика бачила багато найнесподіваніших колаборацій. Але ця на тлі Революції гідності, війни на сході та анексії Росією Криму – виглядає особливо цинічно», – йдеться в матеріалі «Схем».

У Порошенка зустрічі з Медведчуком «Схемам» пояснили так: «Президент провів кілька зустрічей із Медведчуком, на яких висловив незадоволення через затягування процесу звільнення українських політв'язнів Кремля, яких незаконно утримують в Росії та на окупованих нею територіях, і виключно для зрушення з мертвої точки цього питання», – йдеться у відповіді прес-служби президента.

У Порошенка заперечили спільні з Медведчуком бізнес-інтереси, а також наголосили, що президент «відкрито називає Росію – країною-агресором і не поділяє ідеї та політичні висловлювання Віктора Медведчука».

«Президент Петро Порошенко не мав, не має і не збирається мати жодних спільних бізнес-інтересів чи бізнесів зі спецпредставником СБУ з питань звільнення заручників в гуманітарній підгрупі ТКГ в Мінську Віктором Медведчуком», – наголосили в АП.

Віктор Медведчук на запит журналістів не відповів.