Спільники? Таємні зустрічі Порошенка та Медведчука («СХЕМИ» |№195)

Публічно Петро Порошенко з Віктором Медведчуком щонайменше політичні опоненти, якщо не вороги. Адже кум російського президента та очільник «Українського вибору» стояв біля витоків проросійського сепаратизму на Донбасі, куди нині президент України як верховний головнокомандувач відправив армію захищати та відвойовувати назад українські землі. А як щодо їхніх непублічних стосунків? Схоже, що в політичних кулуарах вони тісно контактують, що вдалося зафіксувати журналістам програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»). То хто один одному Медведчук і Порошенко: вороги чи спільники?