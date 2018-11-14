Нацрада перевірить телеканал Newsone через карту України без Криму

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланову перевірку телеканалу Newsone через демонстрацію в ефірі карти України без Криму.

«7 листопада телеканал Newsone під час прямої трансляції передачі «Ранок з NewsOne» о 09:53 розмістив карту Європи «Крупнейший торговый партнер-покупатель», на якій по кольору позначення країн територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим було відокремлено від материкової частини України, і водночас приєднано до кордонів Росії», – йдеться в повідомленні Нацради.

У січні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України вже призначала перевірку телеканалу Newsone через заяви в його ефірі про Євромайдан як про «державний переворот» і через «позитивне зображення Збройних сил Росії» в одній із програм.

Читайте також: Що робити з телеканалами «112 Україна» та NewsOne?

У серпні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення винесла санкцію у вигляді попередження телеканалу Newsone через порушення вимог закону «Про телебачення і радіомовлення», який забороняє транслювати передачі, виготовлені за період незалежності України, що містять популяризацію чи пропаганду «органів держави-агресора».

4 жовтня цього депутати Верховної Ради ухвалили постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!