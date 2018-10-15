У Києві горіла будівля ймовірного нового телеканалу Мураєва

У Києві горіла будівля, де, за повідомленнями, може розташуватися новий телеканал народного депутата України Євгена Мураєва (позафракційний, колишній член політради позапарламентської проросійської партії «За життя», перед тим колишній член «Опозиційного блоку»).

Про подію повідомив із місця пожежі політик Євген Червоненко, який є одним із ведучих телеканалу NewsOne. Він, за його словами, був там, щоб знімати рекламний ролик разом із креативним продюсером каналу Євгеном Дудником. «На очах займається новий телеканал Мураєва, де йде ремонт. Довелося згадати, що до МНС мав стосунок, і організувати виведення людей», – написав він у фейсбуці і оприлюднив фотографію себе разом із Мураєвим на місці події.

Через кілька хвилин фотографію обох діячів опублікував і сам Мураєв. «Зустрілися з екс-міністром МНС на пожежі (Червоненко свого часу був не міністром, а начальником департаменту авіації в колишньому Міністерстві надзвичайних ситуацій – ред.). … А «мистецтво не можна знищити». Станемо лише сильнішими. Скоро буде, хоч як би хто не любив сінематограф», – написав Мураєв у фейсбуці, вочевидь натякаючи на швидку появу свого нового телеканалу.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники, які прибули на повідомлення про пожежу, встановили, що у 5-поверховій виробничій будівлі на вулиці Жилянській у Києві на 5-му поверсі горять будівельні матеріали на площі 60 квадратних метрів. Пожежу ліквідували менш ніж за 50 хвилин після надходження виклику. «До лікарняних закладів Києва госпіталізовано двох чоловіків із попереднім діагнозом – отруєння чадним газом… Причина виникнення пожежі з’ясовується», – мовиться в повідомленні.

Євген Мураєв був власником суперечливого телеканалу NewsOne, який звинувачують у проросійській позиції, потім переписав його на свого батька, а 5 жовтня заявив, що новим власником корпоративних прав на телеканал став народний депутат від «Опозиційного блоку» Тарас Козак.

Попереднього дня, 4 жовтня, депутати Верховної Ради ухвалили постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти компаній-власників телеканалів NewsOne, а також «112 Україна».

Перед тим, 26 серпня, юрист, колишній заступник голови адміністрації тодішнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов повідомляв, що отримав телеканал NewsOne в управління.

20 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne (ТОВ «Новини 24 години») через висловлювання кількох ведучих і гостей ефіру про війну на Донбасі, спікера Верховної Ради Андрія Парубія та автокефальну церкву.