Щодо депутата Мураєва відкрили провадження – Сарган

Генеральна прокуратура відкрила провадження щодо депутата Верховної Ради Євгена Мураєва, повідомила речниця Генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, йдеться про дві статті – державна зрада і умисно неправдиве повідомлення про вчинення злочину, досудове розслідування доручили СБУ за процесуального керівництва Генпрокуратури.

«Зокрема, підставою для реєстрації стало проголошення з трибуни парламенту нардепом Сергієм Пашинським промови щодо неправомірних дій Мураєва», – написала Сарган у Facebook.

Голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки й оборони Сергій Пашинський (фракція «Народний фронт») закликав голову Служби безпеки України Василя Грицака і генерального прокурора Юрія Луценка порушити кримінальну справу проти народного депутата Євгена Мураєва за його висловлювання про українського режисера Олега Сенцова, ув’язненого в Росії.

Зі свого боку, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко також закликала Мураєва вибачитися і закликала колег-політиків бойкотувати запрошення на телеканал NewsOne, який належить Мураєву, поки той не вибачиться.

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд наголосила, що народні депутати мають звернутися до парламентського комітету з питань регламенту з проханням про розслідування.

Позафракційний народний депутат Євген Мураєв 7 червня в ефірі телеканалу «112.Україна» заявив, що «Сенцова можна сприймати по-різному, з точки зору того, що людина готувала вибухи й підпали, для частини населення він є терористом, для частини – героєм».

Сенцов, у 2015 році засуджений у Росії до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму, вже 26 днів голодує з вимогою звільнити політв’язнів із російських тюрем. Правозахисники, влада України і Захід вимагають від Росії звільнити Сенцова, називаючи справу, за якою його засудили сфабрикованою через його позицію незгоди з анексією Криму.

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