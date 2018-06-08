Сестра Сенцова звернулась до Ради Європи – Кулеба

Сестра ув’язненого у Росії українця Олега Сенцова Наталія Каплан передала відкрите звернення до Комітету міністрів, Генерального секретаря та Комісара з прав людини Ради Європи, повідомив у Facebook представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба. За словами дипломата, він передав листа адресатам.

У зверненні Наталія описує важкі умови утримання брата, який перебуває у колонії у російському Лабитнангі, розташованому за полярним колом, де взимку температура повітря опускається до 60 градусів морозу. Також вона апелює до стану його здоров’я, зокрема, хронічних проблем із серцево-судинною системою та зазначає, що під час етапування між в’язницями Сенцов втратив щонайменше 10 кілограмів ваги, а тоді оголосив голодування з вимогою звільнення усіх українських політв’язнів у Росії.

«Я не знаю, чи наважиться Рада Європи хоч щось зробити. Сподіваюся, що наважиться. Я буду безмежно вдячний. І не лише я. А наразі декому в Раді Європи все складніше стає навіть вимовляти слово «Росія» у критичному контексті, щоб не дратувати їх зайвий раз, тому що дуже хочеться, щоб Росія таки заплатила борг. А дехто аж до осені не може знайти 30 хвилин у своєму графіку, щоб зустрітися з українським посадовцем і обговорити взаємодію щодо прав людини в окупованому Криму. Дуже зайняті люди. Є у них справи і важливіші. Та попри цей інституційний декаданс – нам своє робити», – написав Кулеба.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в’язницях. Як заявив 4 червня адвокат українця Дмитро Дінзе, лікарі, які спостерігають за станом українського в’язня Олега Сенцова, очікують до 30-го дня його голодування негативної реакції, яка вимагатиме їхнього втручання, і тоді можуть почати примусове годування ув’язненого зондом через ніс.

Разом з ним наразі голодує інший затриманий у Росії українець Олександр Шумков, також продовжує оголошене понад 80 днів тому голодування кримчанин Володимир Балух.

7 червня через сильне погіршення здоров’я припинив голодувати інший кримчанин – Олександр Кольченко. За словами його адвоката, вага чоловіка через голодування знизилась до 54 кілограмів.

Активісти в Україні і світі продовжують вимагати від Росії і президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року разом із ще двома людьми за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.