Росія поки не думала про обмін Сенцова – Путін

Росія ще не розглядала питання про обмін засудженого українського режисера Олега Сенцова на затриманого в Україні журналіста «РИА Новости» Кирила Вишинського. Про це 7 червня під час «Прямої лінії» заявив президент Росії Володимир Путін.

«Нашого журналіста Вишинського затримали за його пряму професійну діяльність, це абсолютно безпрецедентно і неприпустимо. Що стосується Сенцова: він затриманий за підготовку терористичного акту, в результаті якого могли постраждати люди. Це непорівнянні речі. Що ж до обміну, ми поки про це не думали», – сказав Путін і додав, що «здоровий глузд повинен перемогти в Україні, в тому числі під тиском міжнародних організацій».

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в’язницях. Як заявив 4 червня адвокат українця Дмитро Дінзе, лікарі, які спостерігають за станом українського в’язня Олега Сенцова, очікують до 30-го дня його голодування негативної реакції, яка вимагатиме їхнього втручання, і тоді можуть почати примусове годування ув’язненого зондом через ніс.

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Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року разом із ще двома людьми за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.