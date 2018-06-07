Американський ПЕН-центр надіслав Путіну листа з вимогою звільнити Сенцова

Американський ПЕН-центр вимагає від президента Росії Володимира Путіна негайно звільнити українського режисера Олега Сенцова, ув’язненого в Росії. Копію листа направили також голові Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно, повідомив у Facebook російський журналіст Сергій Пархоменко.

Уряди багатьох країн і правозахисні організації вважають звинувачення на адресу Сенцова політично мотивованими, а саму справу сфабрикованою у відповідь на різке неприйняття українським режисером анексії Криму Росією, йдеться в листі.

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На даний час Росія готується до проведення чемпіонату світу з футболу. Кампанія на підтримку Сенцова має на меті привернути увагу до несправедливості утримання в ув'язненні режисера і десятків інших політичних в’язнів в Росії, відзначається в листі. Його автори закликають президента Путіна «зробити потужну заяву, звільнивши Сенцова негайно і беззастережно. Від цього залежить його життя».

Підписи під листом поставили вже 58 людей, у тому числі два Нобелівських лауреата з літератури – Джон Кутзее і Герта Мюллер. Письменники Салман Рушді, Джонатан Франзен, Ієн Мак’юен, Маргарет Етвуд, Пол Остер, співачка Патті Сміт, композитор Стівен Сондхайм, журналістка Крістіан Аманпур й інші.

Український режисер Олег Сенцов був затриманий в анексованому Росією Криму в 2014 році. У серпні 2015-го російський суд визнав його винним у підготовці терактів на півострові і засудив до 20 років в'язниці. Сенцов відбуває покарання в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів в Росії.