У Європарламенті представили інтерактивну мапу політв’язнів у Росії: Сенцов, Балух та інші

Фракція «зелених» у Європарламенті представила 6 червня інтерактивну мапу Росії з місцями тримання політичних в’язнів – серед яких є десятки українців. Автори карти ставлять собі за мету напередодні чемпіонату світу з футболу звернути увагу вболівальників на порушення прав людини в Росії.

На сайті «зелених» представлено дві мапи. На одній схематично зображені стадіони, де відбуватимуться футбольні матчі. Якщо перевести перемикач з положення «чесна гра» (Fair play) в положення «порушення правил» (Foul), то на мапі з’являються місця позбавлення волі, де перебувають політв’язні. На сайті також опубліковано підготовлений правозахисним центром «Меморіал»​ список з понад 100 людей, засуджених за політичними статтями. Серед цих людей – Олег Сенцов, Володимир Балух та інші українці.

Уряд Великої Британії оприлюднив 6 червня заяву щодо чотирьох українців, які голодують у російських тюрмах за висловлення незгоди з анексією Криму – Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Олександра Шумкова та Володимира Балуха. «Позбавлення волі цих людей та багатьох інших українців, яких ув'язнили в Росії, здається політично мотивованим. Ми закликаємо російську влади негайно звільнити їх», – мовиться на урядовому сайті.